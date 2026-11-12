Maciej Stuhr doczekał się własnej planetoidy! Nazwisko aktora trafiło w kosmos. Poleci za nim?

Obecność Macieja Stuhra w polskim kinie i teatrze trwa już od wielu lat. Artysta zaliczył swój ekranowy debiut jeszcze jako nastolatek, występując w dziesiątej części „Dekalogu” w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Ogromną sympatię publiczności przyniosły mu późniejsze kreacje w takich przebojach kinowych jak „Testosteron”, „Chłopaki nie płaczą” czy „Fuks”. Poza grą przed kamerą aktor bardzo chętnie pracuje również w dubbingu, użyczając głosu bohaterom produkcji animowanych.

Obecnie widzowie stołecznego Teatru Komedia mogą podziwiać go na żywo w autorskim programie „Młody Stuhr u bram starości”. Sceniczny dorobek artysty obejmuje także głośne przedstawienia zrealizowane przez Krzysztofa Warlikowskiego, wśród których warto wymienić tytuły takie jak „Francuzi”, „Kabaret warszawski”, „Koniec”, „Anioły w Ameryce” oraz „(A)pollonia”.

Maciej Stuhr wyróżniony przez astronomów. Planetoida otrzymała nazwę Stuhr

Teraz nazwisko artysty ponownie znalazło się na ustach wszystkich, a powodem jest informacja znacznie wykraczająca poza jego dotychczasowe sukcesy zawodowe. Polscy astronomowie Michał Kusiak oraz Michał Żołnowski zdecydowali się na niezwykły gest wobec aktora. Odkryty przez badaczy obiekt kosmiczny, czyli planetoida oznaczona numerem 690092, nosi teraz oficjalną nazwę Stuhr.

Oficjalny komunikat potwierdzający nadanie tej nazwy ukazał się w biuletynie Międzynarodowej Unii Astronomicznej, datowanym na 9 listopada 2026 roku. W dołączonym uzasadnieniu zwrócono uwagę na znaczący wkład w rozwój polskiej kultury, jaki wniósł ten ceniony reżyser, komik i aktor.

Sam zainteresowany odniósł się do sprawy na Facebooku, gdzie złożył odkrywcom podziękowania oraz pogratulował im sukcesu naukowego. Maciej Stuhr nie krył przy tym, że tak wielki zaszczyt wprawił go w lekkie onieśmielenie. Wpis utrzymał jednak w charakterystycznym dla siebie, humorystycznym tonie, porównując ten kosmiczny sukces ze swoim dotychczasowym powodem do dumy, jakim jest odcisk dłoni w ciechocińskiej alei gwiazd.

Artysta pokusił się również o krótkie podsumowanie sytuacji, które wywołało spory uśmiech wśród obserwujących go internautów.

„Jestem zaszczycony i onieśmielony. Idę szukać rakiety” – napisał Maciej Stuhr.

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Maciej Stuhr odbiera gratulacje. Fani komentują sukces aktora

Obserwatorzy natychmiast ruszyli z gratulacjami dla Macieja Stuhra za tak nietypowe osiągnięcie, wykorzystując jednocześnie okazję do słownych żartów. Jeden z komentujących połączył nazwisko artysty z obiektem kosmicznym i zaproponował w sieci nową nazwę „Astuhroida?”.

Kolejni użytkownicy sieci chętnie nawiązali do wspomnianego przez aktora poszukiwania rakiety. W sekcji komentarzy internauci doradzali Stuhrowi, aby w pierwszej kolejności kupił sobie teleskop i zlokalizował swój nowy adres w kosmosie.

Wśród wpisów pojawiła się również opinia, że tym samym artysta znalazł się już praktycznie w samym niebie.

Warto odnotować, że ten sam numer biuletynu Międzynarodowej Unii Astronomicznej przyniósł więcej polskich wątków. Swoje nazwy w przestrzeni kosmicznej zyskały obiekty honorujące miasto Grudziądz, a także zasłużone postacie, w tym Czesława Stawikowskiego, fizyczkę Zofię Huppenthal oraz astronoma Sławomira Rucińskiego, co daje aktorowi powód do świętowania w doborowym towarzystwie.

Przed laty Jerzy Stuhr odbył filmową podróż w kosmos na potrzeby kultowej „Seksmisji”. Teraz okazuje się, że jego syn Maciej zaszedł w tej kwestii znacznie dalej, czego serdecznie gratulujemy.

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