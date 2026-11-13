Reprezentacja Polski przed meczem z Rumunią. Piłkarze w świetnych humorach, Jan Urban pełen obaw

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-11-13 14:17

Polscy piłkarze zakończyli w piątkowe południe przygotowania w kraju przed wylotem do Bukaresztu na spotkanie Ligi Narodów z Rumunią. Ostatni trening przyniósł zupełnie odmienne zachowania na murawie. Zawodnicy tryskali doskonałym humorem i chętnie żartowali, z kolei niezwykle poważna twarz selekcjonera Jana Urbana pokazywała ogromną koncentrację przed zbliżającym się wyzwaniem. Bezpośrednio po zejściu z boiska reprezentanci zjedli wspólny obiad, a następnie ruszyli w drogę na lotnisko.

Robert Lewandowski i Jan Bednarek w świetnych humorach na treningu kadry

Ostatnie piątkowe zajęcia na boiskach warszawskiego ZWAR-u upłynęły w atmosferze ciężkiej pracy przeplatanej momentami pełnego luzu. Obecni na miejscu fotoreporterzy uwiecznili znakomite humory dopisujące kadrowiczom. W centrum zainteresowania znalazł się skory do żartów Jan Bednarek, który niespodziewanie wskoczył na plecy Wiktora Nowaka. Znakomity nastrój dopisywał także Robertowi Lewandowskiemu. Kapitan polskiego zespołu, osłaniający szyję przed zimnem za pomocą czarnego komina, sprawiał wrażenie całkowicie rozluźnionego i zwartego do boju. Wzrok przyciągał ponadto Matty Cash. Jego dopasowane spodnie od dresu wyraźnie eksponowały umięśnione nogi, co dowodzi świetnej formy fizycznej zawodnika przed zbliżającym się pojedynkiem.

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Selekcjoner Jan Urban zmartwiony przed meczem z Rumunią w Lidze Narodów

Całkowicie odmienne emocje towarzyszyły jednak sztabowi szkoleniowemu. Poważne i pełne napięcia oblicze Jana Urbana mocno odbiegało od wesołego nastawienia polskich graczy. Takie zachowanie trenera jest w pełni zrozumiałe, gdyż potyczka z Rumunią oznacza nie tylko batalię o punkty w ramach Ligi Narodów, ale również konfrontację z bardzo trudnym historycznie przeciwnikiem. Dotychczasowe 37 pojedynków wypada na niekorzyść Polaków, ponieważ nasza kadra odniosła tylko 8 zwycięstw, notując przy tym 15 remisów oraz 14 przegranych. Kolejny problem dla selekcjonera stanowi uraz Przemysława Frankowskiego. Z powodu tej kontuzji w ostatnim momencie do drużyny narodowej musiał zostać dowołany Arkadiusz Pyrka reprezentujący barwy FC St. Pauli. Zmarszczone brwi szkoleniowca idealnie obrazują stawkę sobotniego starcia w Bukareszcie, którego początek zaplanowano na godzinę 20.45.

QUIZ. Selekcjonerzy reprezentacji Polski w XXI wieku. Engel, Janas, Boniek, Beenhakker, Nawałka, Urban
Pytanie 1 z 15
Kto wcześniej był selekcjonerem reprezentacji Polski?
TOMASZEWSKI GRZMI W SPRAWIE URBANA

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