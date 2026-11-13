Narkotyki na Bemowie. 40-latek tymczasowo aresztowany, policja zabezpieczyła blisko 31 kg mefedronu i kokainy

Narkotyki w samochodach na Bemowie

Działania prowadzili policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji. Z wcześniejszych ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że 40-latek miał wprowadzać do obrotu narkotyki w hurtowych ilościach. Środki te miał magazynować w Citroenie Berlingo zaparkowanym na podziemnym parkingu jednego z bloków przy ulicy Coopera. Policjanci udali się na miejsce i zauważyli BMW, którym przyjechał mężczyzna, którym interesowali się funkcjonariusze.

Mefedron i kokaina w BMW oraz Citroenie

Funkcjonariusze wylegitymowali kierowcę BMW. W saszetce zatrzymanego znaleźli kluczyk do Citroena oraz 16 tysięcy złotych w gotówce. W bagażniku BMW odkryli torbę podróżną z siedmioma foliowymi workami wypełnionymi białą skrystalizowaną substancją. W Citroenie znaleźli podobną torbę, również z siedmioma workami, a także cztery pakiety zbrylonej białej substancji i papierową torbę ze skrystalizowaną białą substancją.

40-latek tymczasowo aresztowany

Łącznie w obu pojazdach znajdowało się prawie 31 kilogramów narkotyków. Specjalistyczne badania wykazały, że zabezpieczone substancje były mefedronem i kokainą o czarnorynkowej wartości około 1,6 miliona złotych. Policjanci przeszukali także mieszkanie zatrzymanego, gdzie zabezpieczyli 200 euro i męską biżuterię na poczet przyszłych kar. W Prokuraturze Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim 40-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd tymczasowo aresztował go na trzy miesiące.

Źródło: Policja.pl