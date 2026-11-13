Nowe koszulki reprezentacji Polski. Niemcy się wściekają! "Cios w twarz"

Nowe koszulki reprezentacji Polski od Adidasa. Koniec pewnej epoki w Niemczech

Temat zmiany partnera technicznego polskiej kadry narodowej pojawiał się w przestrzeni publicznej od wielu miesięcy. Dotychczasowy kontrakt z amerykańskim koncernem Nike dobiega końca wraz z upływem obecnego roku, a od stycznia za stroje polskich piłkarzy odpowiadać będzie firma Adidas. Na łamach „Super Expressu” przedstawiano wcześniej kulisy tej nowej umowy. Z kolei podczas ostatniego zgrupowania kadry w 2026 roku udało nam się sfotografować reprezentantów Polski podczas przymiarek nowych trykotów, w których już niebawem będą wybiegać na boisko.

Reprezentacja Polski przymierza stroje Adidasa. Wyciekły zdjęcia nowych koszulek

Nadchodzący rok przyniesie prawdziwy przełom w kwestii strojów nie tylko dla polskich piłkarzy. Jakiś czas temu oficjalnie potwierdzono, że reprezentacja Niemiec po przeszło 70 latach kończy współpracę z marką Adidas, która do tej pory dostarczała sprzęt wszystkim tamtejszym kadrom narodowym. Już sam komunikat w tej sprawie wywołał ogromne kontrowersje, natomiast nieuchronnie zbliżający się termin zmiany oraz wyciek projektów nowych koszulek od firmy Nike jeszcze bardziej spotęgowały gniew niemieckich sympatyków futbolu.

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Niemieccy kibice krytykują nowe koszulki od Nike. Padają ostre słowa

W sieci natychmiast rozgorzała gorąca dyskusja na ten temat. Popularny serwis „Footy Headlines” opublikował porównanie dotychczasowych trykotów produkowanych przez Adidasa z projektami, które mają je zastąpić od nowego roku, co wywołało u Niemców prawdziwe załamanie.

Sympatycy zza naszej zachodniej granicy nie kryją oburzenia. „To nie jest zjazd... To cios w twarz każdego niemieckiego kibica piłki” - oceniają jednogłośnie fani z Niemiec. W sekcji komentarzy pod wspomnianą publikacją można znaleźć również wiele innych krytycznych wpisów, takich jak: „Nie ma słów, żeby opisać ten potworny zjazd” oraz „Największy regres w historii”.

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W dyskusji chętnie zabierają głos również polscy internauci, którzy nie kryją satysfakcji z nadchodzącej zamiany sponsorów, której przedpremierowe efekty pokazano na łamach "Super Expressu".

Na platformie X jeden z użytkowników szczegółowo podsumował przewagę niemieckiego producenta nad amerykańskim konkurentem. „Adidas jest lata świetlne przed Nike. Już nawet podczas mundialu było widać, kto jest dominatorem, jeżeli chodzi o koszulki piłkarskie. Prawie wszystkie projekty, które zachwyciły fanów, wyszły od Adidasa - Hiszpania, Meksyk, Japonia, Niemcy, Szwecja, a także ta dla Włoch” - czytamy we wpisie.

Co zatem skłoniło niemiecką federację do porzucenia rodzimej marki po ponad siedmiu dekadach wspólnej historii? O wszystkim przesądziły pieniądze, ponieważ Adidas stracił zapis gwarantujący prawo do „dopasowania oferty”, a koncern Nike znacznie przebił warunki finansowe konkurenta.

Jak donosi dziennik „Bild”, dotychczasowy sponsor techniczny przelewał na konto niemieckiego związku gwarantowane 50 milionów euro, a z uwzględnieniem dodatkowych premii kwota ta rosła do przedziału 60-65 milionów. Tymczasem nowy i szeroki kontrakt z firmą Nike opiewa na około 100 milionów euro w skali roku, co w perspektywie do 2034 roku może zagwarantować Niemcom łączny przychód sięgający nawet 800 milionów euro!

Adidas jest lata świetlne przed Nike. Już nawet podczas Mundialu było widać, kto jest dominatorem, jeżeli chodzi o koszulki piłkarskie. Prawie wszystkie projekty, które zachwyciły fanów, wyszły od Adidasa (Hiszpania, Meksyk, Japonia, Niemcy, Szwecja, a także ta dla Włoch 😅).— Minarchista (@MinarchistaPol) November 13, 2026