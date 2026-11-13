Co badania w całej Polsce ujawniły o zdrowiu mężczyzn? Wyniki kampanii i raport Pol-Men-Health zostaną zaprezentowane w Centrum Prasowym PAP

Mężczyźni często odkładają badania na później, szczególnie gdy nie odczuwają żadnych dolegliwości. Tymczasem nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca czy zmiany naczyniowe mogą przez długi czas rozwijać się bez wyraźnych objawów. Właśnie na ten problem zwracała uwagę ogólnopolska kampania „Panowie! Jazda po zdrowie!”, zorganizowana przez Fundację Hasco-Lek pod hasłem „Nie czekaj, aż zapali się kontrolka”.

Od maja do lipca 2026 roku Mobilna Stacja Kontroli Zdrowia, czyli HascoBus, przemierzyła ponad 4500 kilometrów, zatrzymując się 20 razy w 18 polskich miastach. Mężczyźni mogli bezpłatnie, bez skierowania i wcześniejszej rejestracji skorzystać m.in. z pomiaru ciśnienia tętniczego, jednokanałowego EKG, analizy składu ciała, testów sprawności funkcjonalnej, konsultacji farmaceutycznych oraz badań USG.

W ramach kampanii wykonano 2834 badania i konsultacje profilaktyczne. Zebrano również 694 anonimowe ankiety zdrowotne, służące do oceny ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego i nasilenia objawów bezsenności.

„Za nami ponad 2800 badań i konsultacji wykonanych w ramach ogólnopolskiej kampanii >>Panowie! Jazda po zdrowie!<<, która łączy profilaktykę z edukacją i budowaniem świadomości zdrowotnej. Badania w HascoBusie były szybkie, bezbolesne i nieinwazyjne, a zainteresowanie uczestników potwierdziło, że obrany przez nas kierunek był słuszny. Mężczyźni chcą się badać, jeśli stworzy im się do tego odpowiednie warunki. Zebrane podczas trasy dane i obserwacje stały się podstawą raportu Pol-Men-Health, który chcemy wykorzystać do szerszej rozmowy o zdrowiu polskich mężczyzn i potrzebie skuteczniejszej profilaktyki” - mówi Agnieszka Han, prezes zarządu Fundacji Hasco-Lek.

Nieprawidłowości także u mężczyzn bez objawów

Jednym z najważniejszych doświadczeń kampanii było wykrywanie nieprawidłowości zdrowotnych również u uczestników, którzy wcześniej nie zgłaszali wyraźnych dolegliwości.

Podczas badań USG stwierdzano m.in. zwężenia tętnic szyjnych sięgające 90 proc., zmiany o charakterze nowotworowym, guza jądra oraz tętniaka aorty brzusznej. W gabinetach pielęgniarskich odnotowywano podwyższone wartości ciśnienia tętniczego i zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie przedsionków. Część wyników wskazywała na konieczność dalszej, niekiedy pilnej diagnostyki specjalistycznej.

„Wyniki kampanii pokazują, jak wiele problemów zdrowotnych może rozwijać się bez wyraźnych objawów. U niemal dwóch na trzech badanych mężczyzn (64,3 proc.) wskaźnik BMI wskazywał na nadwagę lub otyłość. Z kolei u 38,5 proc. uczestników poddanych badaniu USG jamy brzusznej stwierdzono cechy stłuszczenia wątroby. To istotne obserwacje, szczególnie że tego rodzaju nieprawidłowości mogą przez długi czas nie powodować dolegliwości. Dlatego tak ważne jest, aby nie odkładać badań do momentu pojawienia się pierwszych objawów. Profilaktyka pozwala wcześniej identyfikować czynniki ryzyka i nieprawidłowości zdrowotne, a w razie potrzeby podjąć dalszą diagnostykę i odpowiednie działania” - podkreśla prof. dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Hasco-Lek.

Wyniki kampanii oraz zebrane anonimowe dane zdrowotne stały się podstawą opracowania raportu Pol-Men-Health. Choć dane pochodzą od uczestników dobrowolnej akcji profilaktycznej i nie stanowią reprezentatywnego badania całej populacji, dostarczają informacji o zaobserwowanych problemach zdrowotnych i znaczeniu dostępności podstawowych badań.

Trzy debaty o zdrowiu polskich mężczyzn

23 listopada 2026 roku w Centrum Prasowym PAP w Warszawie odbędzie się prezentacja raportu Pol-Men-Health oraz trzy debaty eksperckie poświęcone zdrowiu mężczyzn i wyzwaniom związanym z profilaktyką. Pierwsza skupi się na wynikach kampanii „Panowie! Jazda po zdrowie!” i najważniejszych problemach zdrowotnych zaobserwowanych podczas badań. W dyskusji wezmą udział m.in. prof. Zbigniew Doniec, prof. Michał Lew-Starowicz, prof. Ernest Kuchar, prof. Mateusz Babicki oraz Krzysztof Bilmin.

Druga debata, z udziałem m.in. Rafała Sonika, prof. Małgorzaty Łukowicz i przedstawicieli samorządów, dotyczyć będzie partnerstw na rzecz zdrowia mężczyzn. Trzecia natomiast, poświęcona zostanie rozwiązaniom systemowym, które mogą poprawić dostępność badań i skuteczność profilaktyki w Polsce.

Od badań w terenie do dyskusji o rozwiązaniach systemowych

Kampania „Panowie! Jazda po zdrowie!” połączyła badania profilaktyczne z edukacją i działaniami informacyjnymi. Projekt wsparło 37 partnerów i patronów oraz 13 znanych osób, w tym ambasadorzy zaangażowani w promowanie profilaktyki zdrowia mężczyzn.

Przedsięwzięcie miało pokazać, że profilaktyka nie musi oznaczać skomplikowanej organizacji, długiego oczekiwania czy konieczności uzyskania skierowania. Mobilna formuła badań pozwoliła dotrzeć zarówno do mieszkańców dużych miast, jak i mniejszych miejscowości.

Prezentacja raportu Pol-Men-Health ma być kolejnym etapem tych działań - okazją do rozmowy nie tylko o wynikach przeprowadzonych badań, ale również o tym, jak skuteczniej zachęcać mężczyzn do regularnej kontroli zdrowia i jakie rozwiązania mogą poprawić dostępność profilaktyki w Polsce.

Informacje organizacyjne:

Data: 23 listopada 2026 r. (poniedziałek)

Godzina: 10.00-12.00

Miejsce: Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Organizator: Fundacja Hasco-Lek

Transmisja online: PAP MediaRoom

Przedstawiciele mediów będą mogli uczestniczyć w debatach, zapoznać się z wynikami kampanii oraz porozmawiać z ekspertami o profilaktyce zdrowia mężczyzn i najważniejszych wyzwaniach zdrowotnych.

Więcej informacji o kampanii:https://fundacjahasco-lek.pl/kampania-panowie-jazda-po-zdrowie/

Źródło informacji: Fundacja Hasco Lek