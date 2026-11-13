Zranienie przechodnia na Pradze Północ. Karabinek wyrzucono z siódmego piętra

Karabinek ranił przechodnia na Pradze Północ

Bielańscy i białołęccy policjanci interweniowali w związku ze zdarzeniem na Pradze Północ. Na miejscu czekał zgłaszający, który został raniony przedmiotem wyrzuconym z dużej wysokości. Był to karabinek przypominający broń pneumatyczną, z podłączoną butlą ze sprężonym powietrzem. Mężczyzna wskazał policjantom okno mieszkania na siódmym piętrze, z którego wyrzucono karabinek. Z powodu odniesionych obrażeń został przewieziony karetką do szpitala.

Policjanci znaleźli śrut i butlę ze sprężonym powietrzem

Funkcjonariusze udali się do wskazanego mieszkania, którego drzwi były szeroko otwarte. W środku nikogo jednak nie zastali. Na parapecie znaleźli pudełko ze śrutem oraz butlę na sprężone powietrze, taką samą jak zabezpieczona wcześniej na chodniku przed budynkiem. Po pewnym czasie do mieszkania przyszedł 30-latek, który był pod wpływem alkoholu. Mężczyzna przyznał się do wyrzucenia karabinka przez okno. Policjanci go zatrzymali.

30-latek odjechał BMW i spowodował kolizję

Podczas dalszych czynności w komendzie badanie alkomatem wykazało, że 30-latek miał w wydychanym powietrzu ponad pół promila alkoholu. Policjanci ustalili, że po incydencie z karabinkiem odjechał samochodem marki BMW z miejsca zamieszkania i spowodował kolizję przy ulicy Radzymińskiej. Następnie uderzył w bramę wjazdową do parkingu podziemnego przy ulicy Ząbkowskiej na Pradze Północ. Zatrzymanego przewieziono do szpitala, aby pobrać mu krew do badania zawartości alkoholu, a policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Usłyszał zarzuty narażenia 49-latka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, spowodowania uszkodzenia ciała oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej.

Źródło: Policja.pl