63-letnia Ewa Skibińska błyszczała na czerwonym dywanie. Koszula spłatała gwieździe figla

Ewa Skibińska zachwyca po sześćdziesiątce

Znana z wielu popularnych seriali i ról teatralnych aktorka udowadnia, że zmysłowość nie zważa na metrykę. Ewa Skibińska przekroczyła już sześćdziesiąty rok życia, jednak wciąż emanuje gigantyczną pewnością siebie. Internauci wprost nie potrafią oderwać od niej wzroku. Czasem wystarczy zaledwie jedna gorąca fotografia, aby wywołać w sieci prawdziwą burzę. Sama artystka otwarcie przyznaje, że upływający czas działa na jej korzyść, a obecnie czuje się w swoim ciele znacznie lepiej niż przed laty. Docenia przede wszystkim własną wolność oraz życiową niezależność.

Jest coś we mnie z uwodzicielki, czuję się nosicielką młodości – wyznała Skibińska, podkreślając, że wciąż ma marzenia i nie przestaje cieszyć się życiem.

Fani Ewy Skibińskiej doceniają jej urodę i odwagę

Profile społecznościowe gwiazdy regularnie odwiedzają tysiące internautów. Ewa Skibińska doskonale wie, jak zaprezentować się z wyjątkowo ponętnej strony, zachowując przy tym ogromny dystans do własnej osoby. Niedawno aktorka podzieliła się efektami odważnej sesji zdjęciowej, podczas której miała na sobie jedynie eleganckie szpilki oraz czarną marynarkę. Publikacja natychmiast wywołała lawinę pozytywnych reakcji, a komentujący zasypali artystkę komplementami.

"Bogini piękności", "Bardzo seksi", "Cudowna figura" - pisali zachwyceni.

Gwiazda polskiego kina udowadnia swoim zachowaniem, że dojrzały wiek stanowi jej największy atut. Aktorka bardzo dba o kondycję fizyczną, nieustannie trenuje i stawia na zdrowy styl życia. Warto przypomnieć, że artystka w przeszłości zmagała się z poważnym uzależnieniem od alkoholu.

Ewa Skibińska nie zamierza maskować oznak starzenia. Z dumą prezentuje naturalną twarz, a pojawiające się zmarszczki traktuje jako naturalny zapis własnych życiowych doświadczeń.

Wpadka Ewy Skibińskiej na czerwonym dywanie

Niedawno aktorka zaszczyciła swoją obecnością uroczystą premierę filmu "Król dopalaczy". Artystka zaprezentowała się w eleganckim, granatowym komplecie, składającym się ze spodni oraz koszuli, do których dobrała krótki żakiet. Gwiazda wyglądała niezwykle profesjonalnie, jednak w pewnej chwili nieposłuszny guzik bluzki niespodziewanie się odpiął. Zgromadzeni na czerwonym dywanie fotoreporterzy natychmiast dostrzegli fragment prześwitującej bielizny aktorki.

Skromna i elegancka stylizacja błyskawicznie zyskała znacznie bardziej drapieżny charakter. Drobna wpadka z garderobą nie zrobiła jednak na artystce większego wrażenia. Ewa Skibińska zachowała pełen profesjonalizm i niezrażona kontynuowała pozowanie do kolejnych zdjęć, posyłając w stronę obiektywów szerokie uśmiechy.

