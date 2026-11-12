Paskudne kulisy rozstania gwiazd ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Aneta pisze gorzkie słowa, Robert milczy

Znajomość Anety i Roberta Żuchowskich rozpoczęła się na planie szóstej odsłony programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Dla wielu fanów formatu byli oni dowodem na to, że uczucie zapoczątkowane w telewizyjnym eksperymencie może przetrwać próbę czasu. Para założyła rodzinę i doczekała się dwójki pociech, syna Mieszka oraz córki Hani. Przez lata małżonkowie chętnie dzielili się w sieci kadrami ze wspólnej codzienności, dlatego nagłe doniesienia o poważnym kryzysie w ich relacji były dla internautów dużym zaskoczeniem.

Obserwatorzy pary już wcześniej zauważyli, że z ich profili zniknęły wspólne fotografie. Zaczęto również dopytywać, z jakiego powodu Aneta przebywa z dziećmi w Warszawie, podczas gdy Robert publikuje relacje z zupełnie innego miejsca. Małżonkowie przez długi czas unikali odnoszenia się do tych spekulacji, jednak w piątek 6 listopada mężczyzna postanowił oficjalnie zabrać głos.

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Robert Żuchowski ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wydał oświadczenie o rozstaniu

Robert opublikował na Instagramie specjalne oświadczenie, w którym nawiązał do początków relacji z żoną i przypomniał, że spotkali się pięć lat temu w programie stacji TVN. Zaznaczył, że w momencie zakładania rodziny planował wspólną przyszłość z Anetą na długie lata, jednak życie napisało inny scenariusz. Z jego wpisu wynika, że do faktycznego rozstania doszło niespełna dwa miesiące przed publikacją tego komunikatu.

Uczestnik telewizyjnego eksperymentu zadeklarował jednocześnie, że rozpad związku nie wpłynie na jego zaangażowanie w rolę ojca. Zapewnił, że wciąż zamierza brać aktywny udział w wychowywaniu Mieszka i Hani. Zdecydował jednak, że nie będzie publicznie zdradzał powodów, które doprowadziły do zakończenia jego małżeństwa.

Aneta Żuchowska szczerze o życiu z dziećmi po odejściu męża

Internauci zaczęli dopytywać o dalsze losy wspólnego domu pary oraz o to, czy wciąż przebywa w nim babcia. Aneta postanowiła odpowiedzieć na te kwestie, nie kryjąc przy tym ogromnego rozgoryczenia całą sytuacją, w której przyszło jej się znaleźć.

„Czy zostajemy w tym domu - pytacie się - i czy Babcia mieszka z nami. Oczywiście, że zostajemy, nie mam zamiaru jeszcze bardziej zmieniać im życia... Mimo że od pierwszego dnia »angielskiego wyjścia« zostałam ze wszystkim sama. Taki szacunek do małżeństwa, o którym było pisane w »oświadczeniu«, taki szacunek do czegokolwiek...” – napisała Aneta.

Kobieta podkreśliła również, że w obecnych okolicznościach ma obok siebie osobę, na którą może w pełni liczyć. Okazuje się, że nieocenioną pomocą w codziennych obowiązkach służy jej właśnie babcia.

„Dobrze, że jest ona. Inaczej Hania musiałaby budzić się z nami o 6:30.... To dla niej środek nocy. A tak było, jak zostaliśmy zostawieni sami sobie ze wszystkim. Była taka wymęczona, że wróciła do dwóch drzemek jak za czasów niemowlaka... Na szczęście wszystko w miarę wróciło do normy” – wyznała uczestniczka programu.

Aneta Żuchowska ostro odpowiada na oświadczenie Roberta Żuchowskiego

Najbardziej dosadny komentarz Anety odnosił się jednak bezpośrednio do wcześniejszego wpisu jej męża. Kobieta skomentowała jego deklaracje dotyczące wzajemnego szacunku oraz zachowania przyczyn rozstania dla siebie. Wyraźnie zaznaczyła, że zupełnie inaczej postrzega wydarzenia, które miały miejsce po rozpadzie ich relacji.

„Co by nie mówili o braku klasy, nie można niżej upaść i mieć mniej klasy od tego, co nam zostało zrobione, od zostawienia kobiety z dwójką małych dzieci samej ze wszystkim. Bo rozstać zawsze się można, ale dzieci, ich codzienne życie i obowiązki z nimi związane - to nie znika. Dzieci to dzieci. Kończąc więc, większego braku klasy nie można pokazać. Co bym nie mówiła, co bym nie pisała... niżej się nie da” – oceniła Aneta Żuchowska.

Uczestniczka programu ujawniła ponadto, że usłyszała sugestię, iż w razie problemów z opieką ktoś może przejąć od niej dzieci, co wywołało u niej ogromne oburzenie.

„A najlepsze to jeszcze zaproponować, że jeśli ci ciężko, to zabiorę dzieci w ogóle z ich domu i od matki. Zamiast być przy dzieciach. Jakie jeszcze ciekawe propozycje dostanę?” – dodała kobieta.

Robert Żuchowski milczy w sprawie zarzutów żony i ratuje bezdomnego kota

W tym samym czasie Robert opublikował w sieci kadry z synem, który towarzyszy mu przy naprawie telefonów. Na najnowszych zdjęciach udostępnionych na Instagramie widać również, jak Żuchowski udziela pomocy małemu, bezdomnemu kotu. Mężczyzna konsekwentnie nie komentuje jednak zarzutów, o których publicznie pisze jego żona.

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