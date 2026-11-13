Kolizja w Warszawie. 35-latka uderzyła w latarnię, miała ponad 1,5 promila alkoholu

Samochód uderzył w latarnię w Warszawie

Na początku listopada policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji otrzymali zgłoszenie o kierującej samochodem osobowym, która w Warszawie zjechała z drogi i uderzyła w latarnię. Na miejscu interweniowali funkcjonariusze warszawskiej drogówki. Uszkodzony pojazd usunięto z drogi i zabezpieczono.

Badanie wykazało 0,74 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Podczas rozmowy z policjantami 35-latka zaprzeczała, że piła alkohol. Tłumaczyła, że jadła tylko batoniki i owoce. Alkomat wykazał jednak 0,74 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Kolejne badania w jednostce policji również potwierdziły, że kobieta była nietrzeźwa.

35-latka została zatrzymana, policjanci zatrzymali jej prawo jazdy

Kobieta została zatrzymana, a po przeprowadzeniu czynności trafiła do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy. Policja przypomina, że prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu zagraża zarówno kierującemu, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego.

Źródło: Policja.pl