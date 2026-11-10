Katarzyna Glinka żegna się z adopcyjną córką z Zambii. Dziewczynka wróciła do swojej rodziny

Prywatnie mama dwóch chłopców, Filipa oraz Leona, a zawodowo gwiazda doskonale znana publiczności z serialu "Barwy szczęścia", trzy lata temu zdecydowała się na wyjątkowy krok. Katarzyna Glinka zaadoptowała na odległość małą Angel, jednak jej zaangażowanie wykraczało daleko poza same przelewy finansowe. W 2024 roku artystka odbyła podróż do Afryki, aby osobiście poznać podopieczną. Przyznała wtedy otwarcie, że niezwykłą więź z dzieckiem poczuła już w momencie, gdy po raz pierwszy ujrzała je na fotografii.

W związku z obchodami Światowego Dnia Adopcji aktorka zamieściła w sieci specjalne wideo, w którym przedstawiła aktualną sytuację dziewczynki. Z jej relacji wynika, że Angel opuściła już mury fundacji i wróciła do biologicznej rodziny, ponieważ osobiście zgłosiła się po nią babcia.

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Katarzyna Glinka o rozstaniu z adopcyjną córką Angel

Gwiazda otwarcie mówi o tym, że finał tej adopcji na odległość budzi w niej skrajne uczucia. Choć Katarzyna Glinka odczuwa radość z powrotu Angel do rodzinnego domu i możliwości wychowywania się wśród bliskich, to jednocześnie towarzyszy jej smutek. Artystka musi bowiem zaakceptować fakt, że najprawdopodobniej już nigdy więcej nie zobaczy swojej dotychczasowej podopiecznej.

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-Powiedziałam, że byłam adopcyjną mamą, dlatego że Angel spotkało coś najpiękniejszego, co mogło ją spotkać, czyli wróciła po nią babcia i zabrała ją do jej rodzinnego domu. Wierzę bardzo mocno w to, że kiedyś jej mama również dorośnie do roli mamy. Na razie jest jeszcze po prostu bardzo młodą dziewczyną. Jestem bardzo szczęśliwa i wdzięczna, że jednak Angel mogła wrócić do domu i że po prostu jest w gronie najbliższych. Dla mnie osobiście oznacza to, że nigdy więcej jej nie zobaczę. To było coś, z czym też musiałam się skonfrontować. Nie było mi łatwo, nie będę ukrywać. Niezmiennie bardzo się cieszę, że wróciła do swojego domu.

Katarzyna Glinka prosi o wsparcie dla Fundacji Kasisi

Aktorka bardzo zależy na tym, by zakończenie jej formalnej opieki nad dziewczynką nie wstrzymało pomocy dla Fundacji Kasisi. Właśnie dlatego zaapelowała do darczyńców, którzy dotychczas wspierali finansowo małą Angel, aby swoje wpłaty przeznaczyli teraz na rzecz innych potrzebujących podopiecznych ośrodka.

-Bardzo was serdecznie proszę, żebyście weszli na stronę fundacji i być może te środki przekierowali na inne dziecko. Jest bardzo dużo nowych maluszków, niemowlaczków, które przybywają każdego dnia do Kasisi i są przez siostry zaopiekowane i ratowane.

Przy okazji Katarzyna Glinka zadeklarowała chęć kolejnej podróży do Zambii. Jej celem jest dalsze przybliżanie internautom sylwetek osób, które na co dzień w Afryce niosą pomoc najbardziej bezbronnym i najmłodszym dzieciom.

Będę wam wciąż chciała pokazywać, jak wspaniałych ludzi tam mamy, którzy zajmują się tymi bezbronnymi najmłodszymi.