Eurowizja Azja 2026. Blanka ocenia swoją "sobowtórkę" z Laosu! "Bejba na zawsze zagościła na Eurowizji"

Już 14 listopada odbędzie się pierwsza edycja Eurowizji Azja - azjatyckiego odpowiednika popularnego konkursu, którą organizują Europejska Unia Nadawców i amerykańsko-szwedzka firma Voxovation. Na liście uczestników znalazła się propozycja porównywana do Blanki i jej "Solo". Po fali komentarzy na ten temat postanowiliśmy zapytać o to samą piosenkarkę!

Blanka wciąż pamiętana przez fanów Eurowizji

Nie da się ukryć, że pomimo kontrowersji związanych z preselekcjami - Blanka trwale zapisała się w pamięci fanów Eurowizji za sprawą swojego "Solo" i pracy włożonej w występ w Liverpoolu. Jej "Bejba" stała się nie tylko memem, ale i ikonicznym hasłem związanym z dalszą karierą piosenkarki. W rozmowie z Eska.pl Blanka przyznała, że jest z tego dumna.

- Cieszę się, że zostałam tak zapamiętana w całym środowisku eurowizyjnym. Uważam, że to piękna rzecz, że "Solo" nie zostało zapomniane i że "Bejba" na zawsze zagościła na Eurowizji - przekazała nam wokalistka.

Eurowizja Azja 2026 i sobowtór "Bejby". Blanka komentuje

Ostatnio fani wrócili wspomnieniami do "Solo" ze względu na nadchodzącą Azjatycką Eurowizję 2026 w Bangkoku. W stawce znajduje się reprezentantka Laosu - Thinla z utworem "BAE", którą fani masowo porównują w Internecie właśnie do Blanki i jej piosenki sprzed trzech lat. Czy polska piosenkarka też dostrzega podobieństwo? Niekoniecznie.

- Uważam, że to równie skoczny numer. Trudno mi ocenić. Ja podobieństwa jako tako nie słyszę, oprócz tego, że bit jest rzeczywiście odrobinę podobny. Fajna ta piosenka "Bae". Bardzo mi się podoba - podsumowała Blanka dla Eska.pl.

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Azjatycka Eurowizja już wkrótce

Eurowizja Azja 2026 odbędzie się 14 listopada w Bangkoku. Udział biorą reprezentanci 11 krajów, których w tradycyjnym, eurowizyjnym głosowaniu ocenią jurorzy i widzowie. Transmisja będzie dostępna w Polsce za pośrednictwem TVP 2.

Lista uczestników:

Wietnam – Tóc Tiên – "EN TIÊN"

– Tóc Tiên – "EN TIÊN" Kambodża – Monetrey – "I let you go"

– Monetrey – "I let you go" Laos – Thinla – "BAE"

– Thinla – "BAE" Mongolia – Beck – "Chamguigeer (Without you)"

– Beck – "Chamguigeer (Without you)" Bhutan – Nyendra – "Lhayi semo"

– Nyendra – "Lhayi semo" Filipiny – CARMELLE – "Sobra-sobra"

– CARMELLE – "Sobra-sobra" Bangladesz – Beatmosphere – "Tumi ele"

– Beatmosphere – "Tumi ele" Tajlandia – MANG x DAOU – "Aroma"

– MANG x DAOU – "Aroma" Korea Południowa – JUNHEE – "DEEP DIVE"

– JUNHEE – "DEEP DIVE" Nepal – Pratik Hamal Rai – "Ananta maya"

– Pratik Hamal Rai – "Ananta maya" Malezja – Aina Abdul – "Bluest sky"

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