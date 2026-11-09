Eurowizja Azja 2026 – jakie kraje? Poznaj wszystkich uczestników i piosenki

Azjatycka Eurowizja już w najbliższą sobotę – komu uda się sięgnąć po pierwszą w historii statuetkę tego wydarzenia? O wynikach zdecydują jurorzy oraz widzowie nie tylko w 11 uczestniczących krajach, ale i na całym świecie. Przedstawiamy uczestników i ich propozycje.

Eurowizja Azja 2026 – kraje. Lista uczestników

W pierwszej edycji azjatyckiego odpowiednika Eurowizji wystąpi ostatecznie 11 państw – od niewielkiego, 800-tysięcznego Bhutanu po najludniejszy w stawce Bangladesz. Organizatorzy zapowiadają, że kolejne kraje, takie jak Chiny i Japonia, są zainteresowane dołączeniem do zabawy w przyszłym roku, ale jak na razie swoją szansę otrzymali też artyści z mniej rozpoznawalnych miejsc na mapie. Gospodarzem jest Tajlandia.

Kolejność startowa w finale jest następująca:

Wietnam – Tóc Tiên – "EN TIÊN" Kambodża – Monetrey – "I let you go" Laos – Thinla – "BAE" Mongolia – Beck – "Chamguigeer (Without you)" Bhutan – Nyendra – "Lhayi semo" Filipiny – CARMELLE – "Sobra-sobra" Bangladesz – Beatmosphere – "Tumi ele" Tajlandia – MANG x DAOU – "Aroma" Korea Południowa – JUNHEE – "DEEP DIVE" Nepal – Pratik Hamal Rai – "Ananta maya" Malezja – Aina Abdul – "Bluest sky".

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Azjatycka Eurowizja – uczestnicy i piosenki

Stawkę w koncercie na żywo otworzy popularna w Wietnamie piosenkarka Tóc Tiên. Podobnie do większości pozostałych uczestników, jej utwór inspirowany był muzyką tradycyjną. Jako ostatnia zaprezentuje się ze swoją balladą ceniona wokalistka Aina Abdul z Malezji. W gronie faworytów wymienia się też Carmelle z Filipin, którą wspierają w sieci oddani fani. JUNHEE z Korei Południowej może z kolei liczyć na wsparcie AleXy - zwyciężczyni amerykańskiej wersji Eurowizji "American Song Contest" w 2022 roku. Więcej o uczestnikach i ich piosenkach znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Gdzie i kiedy oglądać?

1. Azjatycki Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w sobotę, 14 listopada, w Bangkoku. Transmisja rozpocznie się o 14:30 czasu polskiego na antenie TVP 2 i oficjalnym kanale Eurowizji w serwisie YouTube. Komentatorem w telewizji będzie tradycyjnie Artur Orzech.

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