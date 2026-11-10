Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" biega po sądach i urzędach. Chodzi o dzieci i Roberta. Padły mocne słowa

Zakończenie relacji Anety i Roberta Żuchowskich wciąż wywołuje ogromne emocje. Bohaterka programu „Ślub od pierwszego wejrzenia” zamieściła na swoim profilu na Instagramie fotografię, którą opatrzyła krótkim stwierdzeniem „Urzędy, sądy, sądy, urzędy”. Znacznie więcej szczegółów kobieta ujawniła w sekcji komentarzy pod tym postem. Otwarcie przyznała, że zależy jej na obecności Roberta w życiu ich pociech, używając przy tym wyjątkowo dosadnych sformułowań.

Aneta Żuchowska ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” załatwia sprawy w sądach i urzędach

Informacja o rozpadzie małżeństwa Anety i Roberta Żuchowskich wywołała spore poruszenie w mediach. Już wcześniej pojawiały się sygnały o skomplikowanych kulisach ich rozstania, w tym o kierowanych groźbach oraz toczącym się postępowaniu sądowym. Teraz uczestniczka show po raz kolejny przemówiła za pośrednictwem mediów społecznościowych, a jej najnowsze publikacje dowodzą, że musi mierzyć się z następnymi procedurami urzędowymi.

W relacji na InstaStory kobieta pokazała zdjęcie pobranego numerka z kolejki, podpisując je słowami „Urzędy, sądy, sądy, urzędy”. Z kolei w komentarzach pod właściwym postem poruszyła temat sytuacji swoich dzieci oraz ich relacji z ojcem, decydując się na bezpośrednią odpowiedź na wpis jednej z obserwatorek.

"Szkoda, że muszę isc do sądu żeby przy nich był "

Sonda Oglądasz „Ślub od pierwszego wejrzenia”? tak, uważnie śledzę losy bohaterów tak, ale tylko tylko ten sezon nie, ale oglądałam poprzednie sezony nie, ale chętnie obejrzę nie, to nie dla mnie

Przy rozstaniu czy nie, zostaje się chociaz przy dzieciach a nie ucieka jak tchórz kilkaset km do siostrzyczki , do tatusia , napewno są zadowoleni, szkoda , że dzieci bardziej go potrzebują, niż tatuś czy siostrzyczka. Szkoda, że muszę isc do sądu żeby przy nich był i korzystał z tego że nasze drzwi są otwarte dla niego dzień i noc.... bo dzieci to dzieci.

Wypowiedź uczestniczki programu jasno wskazuje, że chce ona, aby ojciec dzieci utrzymywał z nimi stały kontakt i aktywnie uczestniczył w ich wychowaniu. Aneta Żuchowska deklaruje jednocześnie, że w celu wyegzekwowania tego będzie zmuszona wystąpić na drogę sądową. Kwestie związane z rozstaniem pary obejmują więc bardzo poważne problemy rodzinne, które sięgają znacznie głębiej niż samo formalne zakończenie małżeństwa.

Robert Żuchowski do tej pory nie skomentował najnowszych zarzutów opublikowanych przez żonę. Brakuje również bliższych informacji na temat zapowiadanej sprawy sądowej, która miałaby uregulować kwestię jego widzeń z dziećmi.

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