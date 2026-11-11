Te rośliny źle znoszą suche powietrze. Zimą lepiej ściągnij je z parapetu

Wiele roślin doniczkowych, zwłaszcza stojących nad kaloryferami, źle znosi sezon grzewczy z powodu suchego i gorącego powietrza, co objawia się usychaniem i opadaniem liści.

Aby chronić rośliny, należy przestawić je z dala od grzejników, zapewnić im jasne, ale nie bezpośrednio ogrzewane stanowisko oraz zwiększyć wilgotność powietrza, np. nawilżaczem.

Sprawdź, które rośliny są wyjątkowo wrażliwe na suche powietrze.

Kiedy temperatura na zewnątrz spada, odkręcamy grzejniki i staramy się utrzymać przyjemne ciepło w domu. Niestety, to, co służy nam, niekoniecznie odpowiada roślinom. W sezonie grzewczym wilgotność powietrza w mieszkaniach często wyraźnie spada, a gorące powietrze unoszące się znad kaloryfera dodatkowo wysusza liście. Niektóre rośliny reagują na takie warunki wyjątkowo źle. Zaczynają tracić jędrność, ich końcówki brązowieją, a kwiaty szybciej przekwitają. Dlatego warto przyjrzeć się ustawieniu doniczek, zwłaszcza jeśli stoją bezpośrednio nad grzejnikiem.

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Te rośliny lepiej zabrać z parapetu

Storczyki należą do gatunków, które nie przepadają za suchym, gorącym powietrzem. W naturze rosną w warunkach zapewniających im odpowiednią wilgotność, dlatego zimą mogą reagować na ogrzewanie przesuszonymi korzeniami i opadającymi pąkami. Najlepiej ustawić je w jasnym miejscu, z dala od kaloryfera i przeciągów.

Paprocie również źle znoszą suche powietrze. Ich delikatne liście mogą szybko zasychać, szczególnie na końcach. Warto przenieść je do pomieszczenia o większej wilgotności i regularnie kontrolować wilgotność podłoża.

Kalatee to kolejne rośliny, którym sezon grzewczy potrafi dać się we znaki. Charakterystyczne liście tracą wtedy atrakcyjny wygląd, zwijają się i zasychają na brzegach. Najlepiej zapewnić im rozproszone światło oraz stabilne warunki.

Uważać należy również na skrzydłokwiaty i maranty. Oba gatunki preferują wilgotniejsze powietrze, dlatego bezpośrednie sąsiedztwo grzejnika może im nie służyć.

Jak pielęgnować rośliny w sezonie grzewczym?

Przede wszystkim warto znaleźć dla doniczek nowe miejsce. Nie musi to być ciemny kąt mieszkania. Rośliny nadal potrzebują światła, dlatego najlepszy będzie jasny parapet, ale taki, pod którym nie znajduje się intensywnie działający grzejnik. Dobrym rozwiązaniem jest również zwiększenie wilgotności powietrza. Można wykorzystać nawilżacz lub ustawić w pobliżu roślin pojemnik z wodą. Pomocne bywają także podstawki z mokrym keramzytem, przy czym dno doniczki nie powinno znajdować się bezpośrednio w wodzie. Nie zapominajmy o podlewaniu. Zimą rośliny często rosną wolniej i potrzebują mniej wody niż latem. Nie należy więc podlewać ich na zapas. Najlepiej wcześniej sprawdzić wilgotność podłoża i dostosować częstotliwość nawadniania do konkretnego gatunku.

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