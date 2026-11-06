Szerokie nogawki idą w odstawkę. Te spodnie będą najmodniejsze tej jesieni i zimy

Jesienią i zimą do mody wracają spodnie marchewki, które wyróżniają się luźniejszym krojem w biodrach i udach oraz zwężanymi nogawkami.

Marchewki są bardzo uniwersalne - można łączyć je z golfami, swetrami, koszulami, marynarkami i skórzanymi kurtkami.

Do tego fasonu pasują zarówno eleganckie botki, mokasyny i loafersy, jak i sportowe sneakersy. To wygodna alternatywa dla popularnych latem szerokich spodni.

Spodnie marchewki znów na topie. Czym wyróżnia się ten fason?

Moda lubi zataczać koło, a jesienno-zimowe kolekcje są tego doskonałym przykładem. Po sezonach zdominowanych przez szerokie spodnie typu wide leg coraz większą uwagę przyciągają modele o charakterystycznym kroju carrot pants, czyli popularne marchewki. Ich nazwa nie jest przypadkowa. Spodnie są luźniejsze w okolicy bioder i ud, mają zazwyczaj podwyższony stan, a ich nogawki stopniowo zwężają się ku dołowi. Najczęściej kończą się w okolicach kostek. Dzięki temu sylwetka nabiera ciekawych proporcji, a talia zostaje ładnie podkreślona. To świetna propozycja dla kobiet, które nie przepadają za obcisłymi rurkami, ale mają już ochotę na chwilę odpocząć od bardzo szerokich nogawek.

Z czym nosić marchewki jesienią i zimą?

Ogromną zaletą tego fasonu jest jego uniwersalność. Marchewki można wykorzystać zarówno w codziennych zestawach, jak i bardziej eleganckich stylizacjach. Na co dzień dobrze wyglądają z prostym T-shirtem, dopasowanym longsleevem lub cienkim golfem. W chłodniejsze dni wystarczy dorzucić krótki kardigan albo sweter. Ciekawy efekt uzyskamy również, łącząc je z oversize'ową marynarką. Warto jednak pamiętać o zachowaniu proporcji. Ponieważ spodnie mają luźniejszą górę, dobrze jest podkreślić talię, na przykład wpuszczając bluzkę lub koszulę do środka. Do biura sprawdzi się zestaw z klasyczną koszulą, paskiem i eleganckim żakietem. Z kolei na weekend można postawić na jeansowe marchewki, skórzaną kurtkę i ulubiony sweter. Bez zbędnego kombinowania, a efekt potrafi zrobić wrażenie!

Jakie buty pasują do spodni marchewek?

Zwężane nogawki sprawiają, że obuwie staje się ważnym elementem całej stylizacji. Jesienią warto postawić na botki, loafersy lub klasyczne mokasyny. Zimą świetnie sprawdzą się również wysokie kozaki, szczególnie w zestawieniu z odpowiednio dobraną długością spodni. Miłośniczki sportowego stylu mogą natomiast sięgnąć po sneakersy w klimacie retro. Jeśli zależy nam na optycznym wydłużeniu nóg, dobrym wyborem będą buty ze szpiczastym noskiem lub na niewielkim obcasie. Spodnie marchewki to ciekawa alternatywa dla szerokich modeli, które przez ostatnie sezony królowały w modzie. Łączą wygodę z bardziej uporządkowaną formą i dają mnóstwo możliwości stylizacyjnych. Można nosić je z koszulą, swetrem, marynarką czy skórzaną kurtką. Jedno jest pewne: tej jesieni i zimy warto dać im szansę. Być może właśnie marchewki staną się naszym nowym ulubionym fasonem.

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