Z całą pewnością na przyszłoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji nie wybiera się Michał Szpak, który otwarcie sprzeciwia się dalszemu udziałowi reprezentacji Izraela. Niektórzy trzymają jednak kciuki za to, że być może na wyjazd do Burgas skusili się inni artyści, którzy bronili biało-czerwonych barw w poprzednich latach. Oto, co obecnie wiemy.

Polskie preselekcje do Eurowizji – zgłoszenia zamknięte. Czekamy na listę finalistów i szczegóły

Telewizja Polska zakończyła przyjmowanie zgłoszeń w niedzielę, 15 listopada. Teraz specjalna komisja do końca miesiąca wyłoni maksymalnie 20 najlepszych propozycji, które potem zweryfikuje podczas przesłuchań na żywo. Stawkę polskich preselekcji, jak i ich termin oraz miejsce, poznamy najpóźniej 22 grudnia. Według nieoficjalnych ustaleń Eska.pl, koncert ma się odbyć na żywo w pierwszej połowie lutego, a jego forma może zależeć od atrakcyjności zebranych uczestników i piosenek.

Michał Wiśniewski nie chce wrócić na konkurs

Wśród spekulacji na temat zgłoszonych gwiazd wybrzmiało ostatnio jedno zaskakujące nazwisko: Michał Wiśniewski. Muzyk, który reprezentował Polskę jako frontman kultowego zespołu Ich Troje w 2003 i 2006 roku, miał rzekomo wystartować w preselekcjach. Fani z pewnością byliby zadowoleni, zwłaszcza ze względu na wielki powrót jego związku z Mandaryną i ich wspólny numer "Będzie było". Jak udało nam się zweryfikować bezpośrednio u źródła, nie jest to jednak prawda.

Ja? Nigdy w życiu – powiedział Eska.pl piosenkarz, który już wcześniej wielokrotnie wspominał, że nie jest zainteresowany udziałem.

Eurowizja 2027: Viki Gabor, a może drugi raz z rzędu Alicja Szemplińska?

Spośród innych gwiazd Eurowizji z Polski – w kontekście nadchodzącej edycji wybrzmiewają też wśród fanów dwie inne kandydatury. Jedną z nich jest Viki Gabor, która wygrała Eurowizję Junior w 2019 roku. Wokalistka mówiła latem o planach związanych z dorosłym konkursem, a ostatnio odpowiedziała po angielsku fanowi pytającemu o Eurowizję: "miejmy nadzieję, że w kolejnym roku".

Wpis Viki podzielił fandom, który zastanawia się, czy piosenkarka miała na myśli 2027 rok, czy to, że jednak się nie zgłosiła i liczy na udział w kolejnej edycji, tj. w 2028 roku. Menadżer artystki ponownie nie udzielił nam jednoznacznej odpowiedzi, co oznacza, że musimy jeszcze poczekać na potwierdzenie obecności Viki Gabor w preselekcjach.

Podobnie, wciąż nie wiemy ostatecznie, czy Alicja Szemplińska zdecydowała się na udział drugi raz z rzędu. Po premierze singla "She’s back" artystkę zalała fala komentarzy o ponownym zgłoszeniu na Eurowizję, a sama zainteresowana nie udzieliła definitywnej odpowiedzi, ale w podcaście "Ale gość" przyznała, że nie wyklucza powrotu.

Inni też mogą zaskoczyć. Fani wyczekują przecieków

Ostatnią byłą reprezentantką, która być może walczy o powrót na Eurowizję, jest Tamara Gee. Amerykańska wokalistka polskiego pochodzenia reprezentowała nasz kraj jako Isis Gee w 2008 roku. Niedawno wróciła do Polski, by zagrać koncert z repertuarem zwyciężczyni Eurowizji – Celine Dion, a ostatni wpis ze studia nagraniowego opatrzyła hastagiem #eurovision. Żaden inny artysta, który wystąpił na Eurowizji lub Eurowizji Junior, nie zadeklarował publicznie udziału lub jego braku ani nawet nie zasugerował takiej możliwości.

Z pewnością istnieją jednak duże szanse na powroty byłych finalistów preselekcji. Zainteresowani udziałem są otwarcie Sonia Maselik, Monika Urlik, Staszek Karpiel-Bułecka, Karolina Lizer, Adrian Makar, Stashka czy Isabell Otrębus. W rozmowach z mediami start sygnalizowali też Pietrek z "Rancza", czyli Piotr Pręgowski (finalista w 2026 z numerem "Parawany tango"), i zwyciężczyni pierwszej edycji programu "Idol" – Alicja Janosz. Piosenkarka planuje wydać nowy album, a w preselekcjach uczestniczyła jako Alex w 2004 roku.

Nieoficjalnie mówi się, że o Eurowizję chcą też ponownie powalczyć Basia Giewont, Sw@da x Niczos, Daria Marx, Anastazja Maciąg czy Sargis Davtyan – zwycięzca tegorocznych "Premier" w Opolu.

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Eurowizja 2027 - o konkursie

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 11, 13 i 15 maja 2027 roku w Burgas. Bułgaria została gospodarzem widowiska po tegorocznym zwycięstwie Dary z utworem "Bangaranga". Udział weźmie co najmniej 36 państw, w tym debiutująca Kanada - na tej liście nie ma ani jednego kraju spośród pięciu, które zbojkotowały Eurowizję 2026 z powodu udziału Izraela.

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