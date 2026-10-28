Eurowizja 2027- oficjalna lista krajów. Są powroty, rezygnacja i debiut! Jakie państwa wezmą udział?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-10-28 10:19

Europejska Unia Nadawców poinformowała, jakie kraje wezmą udział w Eurowizji 2027 w Bułgarii. W konkursie pojawi się 36 państw, czyli jedno więcej niż na Eurowizji 2026 w Austrii. Jeden kraj zrezygnował, jeden powróci, a jeszcze inny weźmie udział po raz pierwszy w historii!

Wraca Macedonia Północna i debiutuje Kanada

36 nadawców publicznych z Europy i nie tylko wyśle swoje piosenki i artystów do Burgas w Bułgarii na 71. edycję największego na świecie wydarzenia muzycznego na żywo. Na Eurowizji 2027 obaczymy o jednego więcej uczestnika niż w 2026 roku. Konkurs odbędzie się w dniach 11–15 maja 2027 roku. Jego gospodarzem będzie bułgarska telewizja publiczna BNT, a wydarzenie zostanie zorganizowane w hali Arena Burgas. Kanada weźmie udział w konkursie po raz pierwszy, po uzyskaniu pełnego członkostwa w EBU w lipcu 2026 roku. Z kolei Macedonia Północna powraca do rywalizacji po czteroletniej nieobecności.

Dwa kraje jeszcze mogą dołączyć

Hiszpania i Słowenia nie podjęły jeszcze decyzji, czy wezmą udział w Konkursie Piosenki Eurowizji 2027. Uwzględniając złożoność tej kwestii, EBU zgodziła się dać obu nadawcom czas do grudnia na potwierdzenie udziału. Przypominamy, że oba kraje w 2026 roku bojkotowały Eurowizję ze względu na udział Izraela.

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Pełna lista uczestników

Aktualna lista nadawców biorących udział w 71. Konkursie Piosenki Eurowizji przedstawia się następująco:

  • RTSH (Albania)
  • AMPTV (Armenia)
  • SBS (Australia)
  • ORF (Austria)
  • İctimai (Azerbejdżan)
  • VRT (Belgia)
  • BNT (Bułgaria)
  • CBC/Radio-Canada (Kanada)
  • HRT (Chorwacja)
  • CyBC (Cypr)
  • DR (Dania)
  • ERR (Estonia)
  • YLE (Finlandia)
  • FT (Francja)
  • GPB (Gruzja)
  • ARD/SWR (Niemcy)
  • ERT (Grecja)
  • KAN (Izrael)
  • Rai (Włochy)
  • LSM (Łotwa)
  • LRT (Litwa)
  • RTL (Luksemburg)
  • PBS (Malta)
  • TRM (Mołdawia)
  • RTCG (Czarnogóra)
  • MRT (Macedonia Północna)
  • NRK (Norwegia)
  • TVP (Polska)
  • RTP (Portugalia)
  • TVR (Rumunia)
  • SMRTV (San Marino)
  • RTS (Serbia)
  • SVT (Szwecja)
  • SRG SSR (Szwajcaria)
  • Suspilne (Ukraina)
  • BBC (Wielka Brytania)

Zasady Eurowizji 2027

31 uczestników zostanie podzielonych między dwa półfinały. Jury i widzowie wspólnie zdecydują, które 10 utworów z pierwszego półfinału, który odbędzie się we wtorek 11 maja, oraz które 10 utworów z drugiego półfinału, zaplanowanego na czwartek 13 maja, awansuje do finału. Do tych 20 utworów dołączą reprezentanci gospodarzy oraz krajów mających zapewniony udział w finale: BNT (Bułgaria), FT (Francja), ARD/SWR (Niemcy), Rai (Włochy) i BBC (Wielka Brytania). Wielki Finał odbędzie się w sobotę 15 maja. Widzowie ze wszystkich uczestniczących krajów oraz z reszty świata, a także jury powołane przez 36 nadawców biorących udział w konkursie, zagłosują następnie w finale, aby wyłonić zwycięzcę 71. Konkursu Piosenki Eurowizji. Losowanie, które zdecyduje, w którym półfinale zostanie zaprezentowany każdy utwór, odbędzie się w styczniu przyszłego roku w Burgas.

 

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