Eurowizja 2027- oficjalna lista krajów. Są powroty, rezygnacja i debiut! Jakie państwa wezmą udział?

Wraca Macedonia Północna i debiutuje Kanada
36 nadawców publicznych z Europy i nie tylko wyśle swoje piosenki i artystów do Burgas w Bułgarii na 71. edycję największego na świecie wydarzenia muzycznego na żywo. Na Eurowizji 2027 obaczymy o jednego więcej uczestnika niż w 2026 roku. Konkurs odbędzie się w dniach 11–15 maja 2027 roku. Jego gospodarzem będzie bułgarska telewizja publiczna BNT, a wydarzenie zostanie zorganizowane w hali Arena Burgas. Kanada weźmie udział w konkursie po raz pierwszy, po uzyskaniu pełnego członkostwa w EBU w lipcu 2026 roku. Z kolei Macedonia Północna powraca do rywalizacji po czteroletniej nieobecności.
Dwa kraje jeszcze mogą dołączyć
Hiszpania i Słowenia nie podjęły jeszcze decyzji, czy wezmą udział w Konkursie Piosenki Eurowizji 2027. Uwzględniając złożoność tej kwestii, EBU zgodziła się dać obu nadawcom czas do grudnia na potwierdzenie udziału. Przypominamy, że oba kraje w 2026 roku bojkotowały Eurowizję ze względu na udział Izraela.
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Pełna lista uczestników
Aktualna lista nadawców biorących udział w 71. Konkursie Piosenki Eurowizji przedstawia się następująco:
- RTSH (Albania)
- AMPTV (Armenia)
- SBS (Australia)
- ORF (Austria)
- İctimai (Azerbejdżan)
- VRT (Belgia)
- BNT (Bułgaria)
- CBC/Radio-Canada (Kanada)
- HRT (Chorwacja)
- CyBC (Cypr)
- DR (Dania)
- ERR (Estonia)
- YLE (Finlandia)
- FT (Francja)
- GPB (Gruzja)
- ARD/SWR (Niemcy)
- ERT (Grecja)
- KAN (Izrael)
- Rai (Włochy)
- LSM (Łotwa)
- LRT (Litwa)
- RTL (Luksemburg)
- PBS (Malta)
- TRM (Mołdawia)
- RTCG (Czarnogóra)
- MRT (Macedonia Północna)
- NRK (Norwegia)
- TVP (Polska)
- RTP (Portugalia)
- TVR (Rumunia)
- SMRTV (San Marino)
- RTS (Serbia)
- SVT (Szwecja)
- SRG SSR (Szwajcaria)
- Suspilne (Ukraina)
- BBC (Wielka Brytania)
Zasady Eurowizji 2027
31 uczestników zostanie podzielonych między dwa półfinały. Jury i widzowie wspólnie zdecydują, które 10 utworów z pierwszego półfinału, który odbędzie się we wtorek 11 maja, oraz które 10 utworów z drugiego półfinału, zaplanowanego na czwartek 13 maja, awansuje do finału. Do tych 20 utworów dołączą reprezentanci gospodarzy oraz krajów mających zapewniony udział w finale: BNT (Bułgaria), FT (Francja), ARD/SWR (Niemcy), Rai (Włochy) i BBC (Wielka Brytania). Wielki Finał odbędzie się w sobotę 15 maja. Widzowie ze wszystkich uczestniczących krajów oraz z reszty świata, a także jury powołane przez 36 nadawców biorących udział w konkursie, zagłosują następnie w finale, aby wyłonić zwycięzcę 71. Konkursu Piosenki Eurowizji. Losowanie, które zdecyduje, w którym półfinale zostanie zaprezentowany każdy utwór, odbędzie się w styczniu przyszłego roku w Burgas.