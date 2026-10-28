Eurowizja 2027- oficjalna lista krajów. Są powroty, rezygnacja i debiut! Jakie państwa wezmą udział?

Wraca Macedonia Północna i debiutuje Kanada

36 nadawców publicznych z Europy i nie tylko wyśle swoje piosenki i artystów do Burgas w Bułgarii na 71. edycję największego na świecie wydarzenia muzycznego na żywo. Na Eurowizji 2027 obaczymy o jednego więcej uczestnika niż w 2026 roku. Konkurs odbędzie się w dniach 11–15 maja 2027 roku. Jego gospodarzem będzie bułgarska telewizja publiczna BNT, a wydarzenie zostanie zorganizowane w hali Arena Burgas. Kanada weźmie udział w konkursie po raz pierwszy, po uzyskaniu pełnego członkostwa w EBU w lipcu 2026 roku. Z kolei Macedonia Północna powraca do rywalizacji po czteroletniej nieobecności.

Dwa kraje jeszcze mogą dołączyć

Hiszpania i Słowenia nie podjęły jeszcze decyzji, czy wezmą udział w Konkursie Piosenki Eurowizji 2027. Uwzględniając złożoność tej kwestii, EBU zgodziła się dać obu nadawcom czas do grudnia na potwierdzenie udziału. Przypominamy, że oba kraje w 2026 roku bojkotowały Eurowizję ze względu na udział Izraela.

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Pełna lista uczestników

Aktualna lista nadawców biorących udział w 71. Konkursie Piosenki Eurowizji przedstawia się następująco:

RTSH (Albania)

AMPTV (Armenia)

SBS (Australia)

ORF (Austria)

İctimai (Azerbejdżan)

VRT (Belgia)

BNT (Bułgaria)

CBC/Radio-Canada (Kanada)

HRT (Chorwacja)

CyBC (Cypr)

DR (Dania)

ERR (Estonia)

YLE (Finlandia)

FT (Francja)

GPB (Gruzja)

ARD/SWR (Niemcy)

ERT (Grecja)

KAN (Izrael)

Rai (Włochy)

LSM (Łotwa)

LRT (Litwa)

RTL (Luksemburg)

PBS (Malta)

TRM (Mołdawia)

RTCG (Czarnogóra)

MRT (Macedonia Północna)

NRK (Norwegia)

TVP (Polska)

RTP (Portugalia)

TVR (Rumunia)

SMRTV (San Marino)

RTS (Serbia)

SVT (Szwecja)

SRG SSR (Szwajcaria)

Suspilne (Ukraina)

BBC (Wielka Brytania)

Zasady Eurowizji 2027

31 uczestników zostanie podzielonych między dwa półfinały. Jury i widzowie wspólnie zdecydują, które 10 utworów z pierwszego półfinału, który odbędzie się we wtorek 11 maja, oraz które 10 utworów z drugiego półfinału, zaplanowanego na czwartek 13 maja, awansuje do finału. Do tych 20 utworów dołączą reprezentanci gospodarzy oraz krajów mających zapewniony udział w finale: BNT (Bułgaria), FT (Francja), ARD/SWR (Niemcy), Rai (Włochy) i BBC (Wielka Brytania). Wielki Finał odbędzie się w sobotę 15 maja. Widzowie ze wszystkich uczestniczących krajów oraz z reszty świata, a także jury powołane przez 36 nadawców biorących udział w konkursie, zagłosują następnie w finale, aby wyłonić zwycięzcę 71. Konkursu Piosenki Eurowizji. Losowanie, które zdecyduje, w którym półfinale zostanie zaprezentowany każdy utwór, odbędzie się w styczniu przyszłego roku w Burgas.