Psychotest. Wybierz jedną bramę i dowiedz się, jaki jest twój wiek mentalny

Często wiek metrykalny rozmija się z naszym faktycznym poczuciem dojrzałości, a wiek biologiczny i mentalny nie zawsze idą w parze.

Okazuje się, że to doświadczenia życiowe, relacje i charakter kształtują naszą dojrzałość psychiczną, wpływając na sposób myślenia i radzenia sobie z wyzwaniami.

Sprawdź, jaki jest twój wiek mentalny, wybierając jedną z bram i odkryj, co ten intrygujący psychotest mówi o tobie.

Wiek biologiczny jest prosty do określenia. Wystarczy spojrzeć na datę urodzenia. Z wiekiem mentalnym sprawa wygląda zupełnie inaczej. To pojęcie odnosi się między innymi do sposobu myślenia, podejścia do problemów, emocjonalności czy umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. I właśnie dlatego dwie osoby w tym samym wieku mogą być od siebie bardzo różne. Jedna będzie spontaniczna, nastawiona na zabawę i niezbyt przejmująca się przyszłością. Druga może już planować kolejne lata życia, spokojnie analizować konsekwencje swoich decyzji i unikać niepotrzebnego ryzyka.

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Od czego zależy nasz wiek mentalny?

Na naszą dojrzałość psychiczną ogromny wpływ mają doświadczenia. Dorastanie w określonym środowisku, relacje z bliskimi, pierwsza praca, związki, sukcesy, ale również porażki - wszystko to zostawia po sobie ślad. Czasami jedno trudne wydarzenie sprawia, że człowiek w krótkim czasie zaczyna patrzeć na świat zupełnie inaczej. Z kolei osoba, która długo żyła bez większych problemów, może zachowywać młodzieńczy dystans nawet wtedy, gdy metryka wskazuje już coś innego. Nie bez znaczenia jest również charakter. Niektórzy od zawsze są bardziej refleksyjni i ostrożni, inni działają pod wpływem chwili. I jedno, i drugie nie musi być wadą.

Wybierz jedną bramę i dowiedz się, jaki jest twój wiek mentalny

Nie od dziś fascynują nasz różnego rodzaju psychotesty obrazkowe. Wystarczy spojrzeć na ilustrację i wybrać jeden obiekt. Tym razem waszym zadaniem jest wybór jednej z czterech widocznych na zdjęciu bram. Wybór jednej z nich może wiele powiedzieć o waszym wieku mentalnym.

Opis każdej z bram znajdziecie w naszej galerii. Wybraliście już jedną bramę? Jeśli tak, sprawdźcie swój wiek mentalny!

Pamiętajcie jednak, aby tego typu psychotesty traktować jako zabawę, a nie fachową diagnozę.

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