Psychotest. Wybierz jedną książkę i sprawdź, czego zazdrościsz innym

Internetowe testy obrazkowe dają nam intrygującą perspektywę na naszą osobowość.

Intuicyjny wybór obiektu może ujawnić skrywane cechy charakteru, reakcje na stres czy nawet nieświadome potrzeby.

Sprawdź, co ten szybki psychotest zdradzi o twoich ukrytych pragnieniach i dowiedz się, czego zazdrościsz innym.

Lubimy sprawdzać, jacy naprawdę jesteśmy. Nic więc dziwnego, że internetowe testy osobowości tak łatwo przyciągają naszą uwagę. Szczególnie te, w których nie trzeba odpowiadać na kilkadziesiąt pytań. Wystarczy spojrzeć na ilustrację i wskazać obiekt, który jako pierwszy rzucił nam się w oczy. Zazwyczaj nie zastanawiamy się długo, nie analizujemy każdego szczegółu, po prostu reagujemy intuicyjnie.

Przesądny Piasek o horoskopach, marzeniach i numerologii

Co może zdradzić spontaniczna decyzja?

Interpretacje tego rodzaju testów często odnoszą się do cech charakteru, sposobu reagowania na trudne sytuacje czy relacji z innymi ludźmi. Czasami pojawiają się również pytania o skrywane obawy, potrzebę bezpieczeństwa, niezależność albo skłonność do podejmowania ryzyka. Oczywiście nie należy traktować takich wyników jak profesjonalnej diagnozy psychologicznej. To raczej forma ciekawostki i okazja do zastanowienia się nad własnym zachowaniem. Niekiedy opis idealnie do nas pasuje, innym razem trudno się z nim zgodzić. I właśnie wtedy zaczyna się najciekawsza część - porównywanie wyniku z tym, jak sami siebie postrzegamy. Tego rodzaju testo powinno przede wszystkim traktować się jako formę rozrywki. Jest to świetny sposób na chwilę przerwy. Można rozwiązać go przy porannej kawie, wysłać znajomym i porównać rezultaty.

Wybierz jedną książkę i sprawdź, czego zazdrościsz innym

Choć tego typu testy najlepiej jest traktować z przymrużeniem oka, to nie da się ukryć i skutecznie potrafią skutecznie rozbudzić ciekawość. Czasem wystarczy przecież jeden obrazek, by zatrzymać się na moment i pomyśleć: "Czy faktycznie taki jestem?".

Wybierz jedną książkę i sprawdź, czego sekretnie zazdrościsz innym. Wynik sprawdzisz w naszej galerii.

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