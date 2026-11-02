Alicja Szemplińska z nowym singlem. Fani chcą ją wysłać na Eurowizję drugi raz z rzędu!

Piosenkarka znana ze zwycięstwa w "The Voice of Poland" czekała sześć lat, by wystąpić w Konkursie Piosenki Eurowizji po odwołaniu widowiska w 2020 roku. Z utworem "Pray" zdobyła najlepszy wynik w głosowaniu jurorów od czasu drugiego miejsca Edyty Górniak, ostatecznie plasując się w czołówce najbardziej docenionych polskich reprezentantów. Zgodnie z zapowiedziami, teraz Alicja wydaje nową muzykę. Co o niej wiemy?

Alicja Szemplińska - "She’s back". Nadchodzi premiera

Artystka pozostaje w klimacie R&B i zapowiada pierwszy po Eurowizji singiel. "She’s back" ukaże się w piątek, 6 listopada, otwierając nowy rozdział w karierze Alicji. Piosenkarka zdradzała lakonicznie, że po konkursie nie będzie miała czasu na odpoczynek, gdyż czekały ją nagrania nowego materiału we współpracy z wytwórnią w Londynie.

- Jutro jest chwila oddechu, potem próby i potem lecę do Londynu robić muzę – mówiła nam Szemplińska na lotnisku w maju.

Alicja dotrzymała więc słowa, a fani cierpliwie doczekali się wielkiej premiery. Pod opublikowanymi fragmentami "She’s back", wraz z przygotowanym teledyskiem, zaroiło się od komplementów.

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Pojedzie drugi raz na Eurowizję?

Jeszcze przed premierą całej piosenki pojawiły się komentarze, że nowy utwór zapowiada się na dużo lepszy od "Pray" i również mógłby osiągnąć sukces na Eurowizji. Czy Alicja zgłosi się do preselekcji drugi raz z rzędu? Wokalistka póki co nie skomentowała sprawy, aczkolwiek polubiła kilka komentarzy fanów popierających ten pomysł. Termin przesyłania do TVP propozycji upływa 15 listopada.

Czy udział w Eurowizji kilka razy z rzędu jest możliwy? Regulamin nie zabrania takiej możliwości. Nie licząc artystów wracających do stawki w 2021 roku po odwołaniu konkursu w pandemii, ostatnia taka sytuacja wśród solistów wydarzyła się, gdy piosenkarka Valentina Monetta reprezentowała ojczyste San Marino w latach 2012, 2013 i 2014. Czas pokaże, czy Alicja Szemplińska skusi się na propozycję internautów i zapragnie powrotu na Eurowizję tak szybko.

Sonda Czy Alicja Szemplińska powinna jeszcze raz pojechać na Eurowizję? Tak Nie Nie mam zdania