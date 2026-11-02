Alicja Szemplińska z nowym singlem. Fani chcą ją wysłać na Eurowizję drugi raz z rzędu!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-11-02 9:15

Alicja Szemplińska zapowiada nowy utwór, którego tytuł mówi sam za siebie – "She’s back". Bezpośrednio po sukcesie na Eurowizji 2026 artystka wyruszyła do Londynu, gdzie pracowała nad materiałem. Sama zapowiedź pierwszej muzycznej premiery po konkursie wystarczyła, by fani uznali, że Alicja powinna reprezentować nasz kraj drugi raz z rzędu.

Piosenkarka znana ze zwycięstwa w "The Voice of Poland" czekała sześć lat, by wystąpić w Konkursie Piosenki Eurowizji po odwołaniu widowiska w 2020 roku. Z utworem "Pray" zdobyła najlepszy wynik w głosowaniu jurorów od czasu drugiego miejsca Edyty Górniak, ostatecznie plasując się w czołówce najbardziej docenionych polskich reprezentantów. Zgodnie z zapowiedziami, teraz Alicja wydaje nową muzykę. Co o niej wiemy?

Alicja Szemplińska - "She’s back". Nadchodzi premiera

Artystka pozostaje w klimacie R&B i zapowiada pierwszy po Eurowizji singiel. "She’s back" ukaże się w piątek, 6 listopada, otwierając nowy rozdział w karierze Alicji. Piosenkarka zdradzała lakonicznie, że po konkursie nie będzie miała czasu na odpoczynek, gdyż czekały ją nagrania nowego materiału we współpracy z wytwórnią w Londynie.

- Jutro jest chwila oddechu, potem próby i potem lecę do Londynu robić muzę – mówiła nam Szemplińska na lotnisku w maju.

Alicja dotrzymała więc słowa, a fani cierpliwie doczekali się wielkiej premiery. Pod opublikowanymi fragmentami "She’s back", wraz z przygotowanym teledyskiem, zaroiło się od komplementów.

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Alicja Szemplińska z nowym singlem. Fani chcą ją wysłać na Eurowizję drugi raz z rzędu!
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Pojedzie drugi raz na Eurowizję?

Jeszcze przed premierą całej piosenki pojawiły się komentarze, że nowy utwór zapowiada się na dużo lepszy od "Pray" i również mógłby osiągnąć sukces na Eurowizji. Czy Alicja zgłosi się do preselekcji drugi raz z rzędu? Wokalistka póki co nie skomentowała sprawy, aczkolwiek polubiła kilka komentarzy fanów popierających ten pomysł. Termin przesyłania do TVP propozycji upływa 15 listopada.

Czy udział w Eurowizji kilka razy z rzędu jest możliwy? Regulamin nie zabrania takiej możliwości. Nie licząc artystów wracających do stawki w 2021 roku po odwołaniu konkursu w pandemii, ostatnia taka sytuacja wśród solistów wydarzyła się, gdy piosenkarka Valentina Monetta reprezentowała ojczyste San Marino w latach 2012, 2013 i 2014. Czas pokaże, czy Alicja Szemplińska skusi się na propozycję internautów i zapragnie powrotu na Eurowizję tak szybko.

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