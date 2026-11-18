Jacek Kopczyński opublikował na Instagramie w środę 18 listopada 2026 roku wspólne zdjęcie ze swoją partnerką. Małżonkowie zapozowali w swobodnych białych koszulach, przy czym przyszła mama nie miała na sobie niemal żadnych innych elementów garderoby. Największą uwagę zwraca jednak gest samego aktora, który czule trzyma dłoń na mocno zaokrąglonym brzuchu Agnieszki Kustosz, a całość fotografii gwiazdor „M jak miłość” opatrzył krótkim podpisem „Już za chwilę… za chwileczkę”.

Jacek Kopczyński z „M jak miłość” oczekuje kolejnego dziecka i ma dwóch dorosłych synów

Dla aktora będzie to już trzecie dziecko, ponieważ Jacek Kopczyński wychowuje dwóch dorosłych synów z poprzednich relacji. Najstarszy z nich to 23-letni Maksymilian, będący owocem pierwszego małżeństwa. Z kolei w latach 2007–2022 serialowy gwiazdor tworzył związek z Patrycją Markowską, z którą ma 18-letniego obecnie syna Filipa. W grudniu 2025 roku Kopczyński poślubił Agnieszkę Kustosz i to właśnie z nią oczekuje teraz narodzin kolejnej pociechy.

Historia znajomości Jacka Kopczyńskiego i Agnieszki Kustosz rozpoczęła się w teatrze, gdzie aktor wypatrzył przyszłą żonę zasiadającą na widowni. Kobieta zwróciła na niego uwagę nieco wcześniej, gdy siedział na murku ubrany w krótkie spodenki. Przez ten swobodny strój początkowo wzięła go za widza ignorującego zasady teatralnego dress code'u, nie zdając sobie sprawy, że patrzy na członka obsady.

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Ślub Jacka Kopczyńskiego i Agnieszki Kustosz po rozstaniu z Patrycją Markowską

Kobieta dostrzeżona na teatralnej widowni została nową partnerką aktora po tym, jak zakończył on swój trwający 16 lat związek z Patrycją Markowską. Wybranka gwiazdora, Agnieszka Kustosz, pracuje na co dzień jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Zakochani sformalizowali swoją relację w grudniu 2025 roku podczas skromnej uroczystości ślubnej, na której funkcję świadka pełnił Łukasz Nowicki.

Przyszłym rodzicom oraz mającemu przyjść na świat maluchowi pozostaje życzyć dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w nowym etapie życia.

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