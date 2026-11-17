Viki Gabor zapisała się na kartach historii Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci, wygrywając w 2019 roku. Wówczas była to sytuacja bezprecedensowa, żeby jeden kraj triumfował drugi rok z rzędu. Nastolatka zdobyła trofeum zaraz po Roksanie Węgiel.

Viki Gabor na Eurowizji

Przez kolejne lata Viki była regularnie pytana o udział w "dorosłej" odsłonie wydarzenia. Piosenkarka nigdy nie odcinała się od konkursu, jasno dając do zrozumienia, że myśli o reprezentowaniu naszego kraju na eurowizyjnej scenie. W tym roku, zamiast zaśpiewać, zasiadła w komisji oceniającej występy uczestników. Nie obyło się bez kontrowersji. Polskie jury przyznało maksymalną notę Izraelowi. Artystka spotkała się z falą niezasłużonego hejtu. Szybko wyszło na jaw, że jako jedyna nie głosowała na reprezentanta kraju.

Tematy polityczne nie są rzeczami, które poruszam, ale w momencie, gdy ktoś, nie wiedząc jak to głosowanie wygląda, stwierdza, że ja też głosowałam na Izrael, to w takim momencie muszę już się odezwać i wyjaśnić tę sytuację. Było mi naprawdę bardzo przykro i mam wrażenie, że dużo osób ocenia bardzo szybko, nie wiedząc, jaki jest schemat tego głosowania. To jest mega dziwne - mówiła w rozmowie z Eską.

Krytyka nie zniechęciła piosenkarki. Wygląda na to, że Viki postanowiła zawalczyć o udział w Eurowizji 2027. Za pośrednictwem Instagrama podzieliła się ekscytującym komunikatem, niepozostawiającym wiele do interpretacji.

Viki Gabor o Eurowizji: Nie głosowałam na Izrael

Viki Gabor w preselekcjach do Eurowizji 2027

Temat Eurowizji powraca do Viki Gabor jak bumerang. Od 2019 roku artystka jest regularnie pytana o plany dotyczące zaprezentowania się na międzynarodowej scenie. Wszystko wskazuje na to, że w końcu poczuła się gotowa, by zawalczyć o drugie, historyczne zwycięstwo. Podczas Q&A na Instagramie jeden z fanów udostępnił hashtag #VikinaEurowizje. Piosenkarka udostępniła wiadomość, dopisując:

Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku.

Oznacza to właściwie nic innego, jak to, że wokalistka rzeczywiście zamierza wziąć udział w krajowych eliminacjach do konkursu.