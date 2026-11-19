Łukasz Sikora został potrącony przez samochód. Aktor przebywa w klinice "Budzik"

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 5 września, kiedy Łukasz Sikora wracał na rowerze z planu zdjęciowego, gdzie pełnił funkcję asystenta reżysera. W trakcie podróży 31-latek został potrącony przez samochód i doznał bardzo ciężkich obrażeń. Badania wykazały rozległy obrzęk mózgu, który wykluczał przeprowadzenie operacji. W tej sytuacji lekarze podjęli decyzję o wprowadzeniu poszkodowanego w stan śpiączki farmakologicznej.

Po sześciu tygodniach spędzonych na oddziale szpitalnym aktora przetransportowano do warszawskiego ośrodka "Budzik", gdzie znajduje się pod stałą opieką specjalistów i przechodzi terapię. Najbliżsi 31-latka przyznają, że jego stan nadal jest bardzo poważny, jednak zauważają już pierwsze sygnały świadczące o reakcji organizmu.

Z informacji zamieszczonych w opisie zbiórki wynika, że pacjent zaczął ruszać kciukiem i coraz wyraźniej odpowiada na bodźce zewnętrzne. Choć na ten moment są to jedynie drobne postępy, dają one rodzinie ogromną nadzieję na dalszą poprawę jego stanu zdrowia.

15

Łukasz Sikora zagrał w serialu "Gra z cieniem". Pracował też jako asystent reżysera

Młody artysta związał swoje życie zawodowe z branżą filmową, występując przed kamerą oraz pracując przy produkcji. Telewidzowie kojarzą go między innymi z serialu TVP "Gra z cieniem", a także z ról w takich tytułach jak "11 minut", "Czarny Mercedes" oraz "Autsajder". Poza aktorstwem 31-latek spełniał się również jako asystent reżysera na planach zdjęciowych, współtworząc chociażby obraz "Ołowiane dzieci".

Prywatnie poszkodowany jest synem operatora i reżysera Adama Sikory, a sam studiuje reżyserię w Szkole Filmowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Bliscy podkreślają, że obecność na planie nigdy nie była dla niego wyłącznie zwykłą pracą zarobkową. To właśnie z tworzeniem kolejnych projektów filmowych wiązał swoje największe marzenia i plany na przyszłość.

W oczach znajomych 31-latek uchodzi za człowieka niezwykle życzliwego, otwartego i tryskającego energią. Przyjaciele wspominają, że zawsze mogli liczyć na jego pełne zaangażowanie oraz bezinteresowną pomoc. W obliczu tragedii postanowili się odwdzięczyć i robią wszystko, aby wesprzeć go w tej najtrudniejszej życiowej próbie.

Sonda Czy wspierasz zbiórki pieniędzy? tak nie

Zbiórka na leczenie Łukasza Sikory. Bliscy aktora proszą o wsparcie finansowe

Rodzina doskonale wie, że terapia w ośrodku "Budzik" stanowi zaledwie pierwszy krok w walce o zdrowie. Warszawska placówka zapewnia pacjentom opiekę przez maksymalnie dwanaście miesięcy, a po upływie tego okresu niezbędna będzie dalsza rehabilitacja oraz specjalistyczne turnusy. Z tego powodu bliscy już teraz chcą zabezpieczyć fundusze, które pozwolą na opłacenie kolejnych etapów powrotu do sprawności.

Na ten moment trudno precyzyjnie określić ostateczne wydatki związane z powrotem do zdrowia. W treści apelu rodzina wskazuje jednak, że koszty leczenia i rehabilitacji mogą wynieść nawet setki tysięcy złotych. Właśnie dlatego bliscy poprosili o wsparcie finansowe wszystkich znajomych, współpracowników z branży oraz ludzi dobrej woli, którym los młodego filmowca nie jest obojętny.

Akcja pomocowa prowadzona jest za pośrednictwem serwisu Siepomaga i od samego początku spotkała się z ogromnym odzewem darczyńców. Wystarczyła zaledwie jedna doba od startu zbiórki, aby na koncie pojawiło się ponad 100 tys. zł. Zgodnie z planem gromadzenie funduszy potrwa do lutego 2027 roku.

Najbliżsi oraz przyjaciele wierzą, że dzięki wspólnemu wysiłkowi uda się sfinansować wszystkie procedury medyczne, jakich Łukasz będzie wymagał w przyszłości. Choć nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak długo potrwa jego trudna droga do odzyskania dawnej sprawności, rodzina zapowiada, że nie podda się w walce o zdrowie 31-latka.