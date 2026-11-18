Spis treści Ewa Chodakowska przekazała wieści po dwugodzinnej operacji

Od wielu lat Ewa Chodakowska utrzymuje pozycję najpopularniejszej trenerki fitness w naszym kraju. Gwiazda regularnie zachęca Polaków do podejmowania aktywności fizycznej oraz dbania o zdrowy tryb życia. Choć na co dzień kojarzy się z niezwykle wymagającymi ćwiczeniami i niespożytą energią, tym razem sama musiała oddać się w ręce lekarzy specjalistów.

Wcześniej celebrytka zapowiedziała swoim obserwatorom na Instagramie, że musi przejść zabieg chirurgiczny. Z tego powodu zaniepokojeni internauci z niecierpliwością czekali na jakiekolwiek nowe doniesienia. W końcu Chodakowska poinformowała o przebiegu operacji i zdradziła, w jakiej jest obecnie formie.

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Ewa Chodakowska przekazała wieści po dwugodzinnej operacji

Nowe informacje od trenerki pojawiły się w środę 18 listopada 2026 roku. Gwiazda zamieściła na swoim profilu na Instagramie krótką relację dla fanów, w której potwierdziła szczęśliwe zakończenie zabiegu medycznego. Wykorzystała też ten moment, aby wyrazić wdzięczność wszystkim osobom przesyłającym jej wcześniej wyrazy wsparcia.

„Kochane moje! Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia! Operacja trwała 2h. Wszystko przebiegło pomyślnie! Już po krzyku :) Wracam do drzemki, na legalu.” - napisała na Instagramie Ewa Chodakowska.

Gwiazda fitnessu nie ujawniła jednak szczegółów dotyczących samego charakteru zabiegu ani problemów zdrowotnych, które do niego doprowadziły. Z opublikowanego przez nią komunikatu jasno wynika, że najtrudniejszy etap ma już całkowicie za sobą, a sama interwencja lekarska zakończyła się pełnym sukcesem. Pozostaje życzyć jej szybkiego powrotu do pełni zdrowia.

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