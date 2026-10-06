Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu. Co za piękna para!

Damiano David w 2024 roku rozpoczął karierę solową, osiągając spektakularny sukces na całym świecie. Wcześniej był frontmanem zespołu Måneskin, z którym najpierw niemal wygrał program X-Factor, a potem w 2021 roku zwyciężył Sanremo i Konkurs Piosenki Eurowizji. Co z jego życiem uczuciowym? Po trzech latach od spotkania ożenił się z partnerką, Dove Cameron. Tak wyglądał wielki ślub!

Damiano David wziął ślub. Z żoną pokazali zdjęcia

27-letni piosenkarz i jego 30-letnia żona nie ukrywają szczęścia, które udzieliło się kilku milionom fanów w mediach społecznościowych. We włoskiej prasie huczało na temat zorganizowanego 24 września ślubu, jednak para pilnie strzegła sekretów przygotowań do uroczystości. Dopiero po dwóch tygodniach od najważniejszego wydarzenia w ich życiu artystyczne małżeństwo postanowiło opublikować w sieci kilka fotografii ze ślubu i wesela. To, jak Damiano David i Dove Cameron wyglądali w tak ważnym dniu, znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Przystojny Włoch poznał ukochaną trzy lata temu

Damiano David spotykał się w przeszłości z influencerką Giorgią Soleri. Piękna Włoszka wspierała artystę, gdy ten ze swoim zespołem osiągnął światowy sukces. Para rozstała się w 2023 roku, ale już wkrótce przystojny Damiano poznał miłość swojego życia. Piosenkarz umówił się z amerykańską artystką Dove Cameron na pierwszą randkę we wrześniu 2026 roku i dokładnie trzy lata później ją poślubił. Piosenkarka publicznie przyznała że jest biseksualna, a jej byłymi partnerami są aktorzy Ryan McCartan i Thomas Doherty.

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Måneskin - kiedy powrót zespołu z Damiano Davidem?

Po kilkuletniej przerwie popularna formacja ma ponownie stanąć na scenie. Po serii spektakularnych sukcesów po wygraniu Eurowizji 2021 zespół poinformował w 2024 roku, że jego członkowie skupią się na karierach solowych, ale nie wykluczają powrotu. Jak zdradził dyrektor artystyczny festiwalu w Sanremo, Stefano De Martino, Måneskin mają pojawić się razem na 77. edycji wydarzenia w lutym 2027 roku.

Sonda Lubisz chodzić na wesela? Tak! Uwielbiam wesela Lubię, ale tylko wtedy, gdy to bliska rodzina lub przyjaciele Zależy od nastroju – czasem tak, czasem nie Raczej nie, wolę spokojny wieczór niż huczne imprezy Nie znoszę wesel