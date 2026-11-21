Wyniki spotkań z 20 listopada 2026 roku
W ramach piętnastej kolejki piłkarskiej ekstraklasy Pogoń Szczecin przegrała ze Śląskiem Wrocław 1:2 (0:0).
Bramki: 1:0 Jordi Sanchez (59-głową), 1:1 Marko Dijaković (67), 1:2 Adam Ciućka (81).
Żółta kartka - Pogoń Szczecin: Darko Czurlinow. Śląsk Wrocław: Grzegorz Tomasiewicz.
Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa). Widzów 16 521.
W drugim piątkowym meczu Piast Gliwice pokonał Koronę Kielce 2:0 (1:0).
Bramki: 1:0 Andreas Katsantonis (38-karny), 2:0 Andreas Katsantonis (59).
Żółta kartka - Piast Gliwice: Oskar Leśniak, Ivan Lima, Jakub Lewicki. Korona Kielce: Norbert Barczak, Camilo Mena.
Sędzia: Karol Arys (Szczecin). Widzów 4 502.
Wyniki spotkań z 21 listopada 2026 roku
W sobotę KGHM Zagłębie Lubin wygrało z Górnikiem Zabrze 2:0 (1:0).
Bramki: 1:0 Jakub Kolan (45+06), 2:0 Szymon Łyczko (69).
Żółta kartka - KGHM Zagłębie Lubin: Mateusz Dziewiatowski. Górnik Zabrze: Rafał Janicki, Paulo Bernardo, Paweł Bochniewicz, Ondrej Zmrzly.
Czerwona kartka za drugą żółtą - Górnik Zabrze: Rafał Janicki (49).
Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów 6 142.
Spotkanie Radomiak Radom - Wisła Kraków zakończyło się remisem 0:0.
Żółta kartka - Radomiak Radom: Elves Balde, Christos Donis, Jan Grzesik. Wisła Kraków: Jakub Krzyżanowski, Marc Carbo.
Sędzia: Mateusz Piszczelok (Katowice). Widzów 10 773.
W ostatnim opisanym meczu Cracovia Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 3:1 (2:0).
Bramki: 1:0 Lasse Nordas (18-głową), 2:0 Karol Knap (38), 3:0 Dominik Piła (56), 3:1 Nik Prelec (60).
Żółta kartka - Cracovia Kraków: Karol Knap, Mohamed Berte, Ajdin Hasić, Mauro Perković. Jagiellonia Białystok: Taras Romanczuk.
Sędzia: Patryk Gryckiewicz (Toruń). Widzów 9 127.