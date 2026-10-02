Piotr Borucki wygrał Big Brothera i zakochał się w Monice Goździalskiej. Pamiętacie go?

Piotr Borucki zasłynął w reality show

Big Brother był prawdziwą kopalnią gwiazd na początku lat 2000. Uczestnicy programu stawali się największymi gwiazdami show-biznesu i trafiali na okładki najważniejszej prasy kolorowej. W ostatnich miesiącach media dużo mówią na temat Moniki Goździalskiej. Wiele osób nie pamięta jednak, że zaczynała właśnie w Big Brotherze. Wzięła udział w trzeciej edycji. W tym samym sezonie brała udział m.in. Maja Frykowska, która była bohaterką seksualnego skandalu z Łukaszem "Kenem" Wiewiórskim. Spadła na nich ogromna krytyka, ale w domu Wielkiego Brata pojawiła się inna para, która zyskała sympatię widzów. Kobiecą stroną tego związku była właśnie Monika Goździalska, która wtedy była jeszcze Moniką Brochacką. Jej ukochanym był Piotr Borucki. Kim był?

"Good Luck Guys" - Monika Goździalska o dramach w 2. edycji | WYWIAD

Piotr Borucki był zwycięzcą "Big Brothera"

Kiedy Piotr Borucki wszedł do domu Wielkiego Brata miał 24 lata. Był studentem na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, przez co uczestnicy dali mu ksywkę "Chemik". W głębi serca marzył jednak o karierze aktorskiej. To właśnie dlatego postanowił wziąć udział w reality show. Wierzył, że to pozwoli mu spełnić marzenia. Udało mu się zyskać sympatię widzów i wygrał Big Brothera. Publiczność pamięta go jednak przede wszystkim dzięki romantycznej historii z Moniką.

32

Historia Piotra Boruckiego i Moniki Goździalskiej

Piotr był uczestnikiem Big Brothera od pierwszego odcinka. Z kolei Monika weszła do programu kilka tygodni później. Piotr od początku zwrócił na nią uwagę. - Wejście Moniki Brochackiej do Domu w Sękocinie było jak powiew świeżego powietrza - mówił później w wywiadach. Na początku Piotr i Monika myśleli, że będą przyjaciółmi, jednak dom Wielkiego Brata zbliżał ich do siebie, aż w końcu się zakochali. Mieszkańcy domu żartowali, że zachowują się jak Romeo i Julia. Ich historia nie trwała aż do wielkiego finału, ponieważ Monika odpadła wcześniej. Po zakończeniu show stali się jednak jedną z najpopularniejszych par. Udzielali wywiadów, wspólnie wystąpili w Milionerach i pojawiali się na okładkach magazynów. Związek nie przetrwał jednak próby czasu.