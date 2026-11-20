Rozstanie Anety i Roberta Żuchowskich. Uczestniczka komentuje sprawę

Głośny koniec małżeństwa Anety i Roberta Żuchowskich od dłuższego czasu budzi ogromne emocje w mediach. Wcześniejsze doniesienia mówiły o burzliwym rozstaniu, wzajemnych groźbach oraz wkroczeniu na drogę sądową. Jakiś czas temu uczestniczka wrzuciła na Instagram fotografię z krótkim podpisem: „Urzędy, sądy, sądy, urzędy”, a w sekcji komentarzy rozwinęła ten wątek. Kobieta otwarcie przyznała wówczas, że zależy jej na obecności Roberta w życiu ich dzieci, a teraz po raz kolejny zabrała głos w tej sprawie.

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Aneta Żuchowska i Robert Żuchowski walczą w sądzie o opiekę nad dziećmi

Małżeństwo pary zakończyło się w bardzo burzliwej atmosferze, co poprzedziły liczne domysły i plotki ze strony zaniepokojonych internautów. Wkrótce potem Robert opublikował oficjalny komunikat potwierdzający definitywne rozstanie. To jednak nie zamknęło tematu, ponieważ Aneta zaczęła publicznie opowiadać o kulisach relacji, kierowanych groźbach oraz toczącym się postępowaniu sądowym.

W listopadzie 2026 roku na instagramowym profilu Anety Żuchowskiej pojawiło się zdjęcie opatrzone słowami: „Urzędy, sądy, sądy, urzędy”. Kobieta wyznała wtedy, że bezskutecznie próbuje skłonić męża do przejęcia części opieki nad pociechami. Podkreśliła, że właśnie z tego powodu zdecydowała się skierować sprawę do sądu, co ostatecznie skłoniło Roberta do zabrania głosu.

Mężczyzna tłumaczył, że osobiście podjął decyzję o rozstaniu i wyprowadzce ze wspólnego lokum. Z braku innej alternatywy zdecydował się na powrót do domu rodzinnego w Strzelnie. Według jego relacji początkowo zabraniano mu sprawowania opieki nad dziećmi, a w późniejszym okresie utrzymywanie z nimi relacji również napotykało na spore trudności.

W rozmowie z serwisem Pudelek Robert Żuchowski zdecydowanie odrzucił oskarżenia formułowane przez byłą partnerkę, przedstawiając własny punkt widzenia.

„Nie pozwolę na ciągłe oczernianie mnie i moich bliskich ani na rozpowszechnianie kłamstw w mediach społecznościowych. Nie zgadzam się z tym, że zostawiłem Anetę samą ze wszystkim i przestałem zajmować się dziećmi. Początkowo nie miałem zgody na to, by móc się nimi zajmować. Obecnie niemal co tydzień jadę do nich do Warszawy albo dzieci spędzają czas u mnie, pomimo utrudniania mi kontaktu z dziećmi. Kiedy jestem w Warszawie, zajmuję się też codziennymi sprawami. Odprowadzam syna do przedszkola i go odbieram oraz jeżdżę na rehabilitację. Zamierzam zabiegać o dzieci w sądzie.”

W odpowiedzi na te wydarzenia Żuchowska zamieściła w relacji Instastory obszerny wpis wymierzony w bliskich męża. Bohaterka telewizyjnego programu stacji TVN wprost zapowiedziała konfrontację z rodziną Roberta.

„Kiedy zaczynasz głośno o wszystkim mówić i »rodzinie« nie pasuje i trzeba ich tłumaczyć bo boli, telefonów do mnie i do mojej mamy nikt i nic nie wymarze, gróźb karalnych o tym z kim się tu nie przyjedzie i co mi tu nie zrobi zapraszam TEŚCIU! Gdyby nie to, że moja mama była przy mnie i będzie o tym też opowiadać w sądzie to zapewne byłoby to dla nich wymyśloną fikcją.”

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Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" apeluje do kobiet o stawianie granic

W swoim internetowym wystąpieniu uczestniczka eksperymentu „Ślub od pierwszego wejrzenia” zwróciła się również bezpośrednio do innych kobiet, namawiając je do stanowczego mówienia „stop” w trudnych sytuacjach.

„stawiamy granice, mówimy stop i co 😎 a mogłam siedzieć cicho dalej nic nie mówić:) po co stawiać jakiekolwiek granice, co nieee:) STAWIAJCIE GRANICE, zawsze, nawet jak się boicie, walczcie o siebie!”

Pozostaje liczyć na to, że ogromne napięcie towarzyszące rozstaniu znanych uczestników programu „Ślub od pierwszego wejrzenia” wkrótce opadnie, a wszystkie sporne kwestie uda się rozwiązać z korzyścią dla obu stron.

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