W ostatnim sobotnim spotkaniu piętnastej kolejki piłkarskiej ekstraklasy Radomiak Radom zremisował na własnym stadionie 0:0 z Wisłą Kraków.

Krakowianie przedłużyli tym samym swoją serię bez wyjazdowego zwycięstwa w tym sezonie, mając na koncie cztery remisy i cztery porażki.

Zarówno gospodarze, jak i goście nie zdołali podtrzymać zwycięskiej passy po triumfach w poprzedniej kolejce, w której Radomiak pokonał w Kielcach 2:0 Koronę, a Wisła wygrała 2:1 z Cracovią.

Po piątkowym zwycięstwie Śląska Wrocław nad Pogonią w Szczecinie 2:1, jedynym zespołem w lidze pozostającym bez wygranej na wyjeździe jest Cracovia.

Zamieszanie z sektorem gości i opóźnienie

Mecz rozpoczął się o godzinie 20.45 z trzydziestominutowym opóźnieniem z powodu zniszczenia drzwi ewakuacyjnych na płytę boiska w sektorze gości, czego w nocy dopuścili się chuligani.

Zbitą szybę zastąpiono w ciągu dnia stalową płytą, a osoba z odpowiednimi uprawnieniami wydała opinię techniczną potwierdzającą możliwość bezpiecznego użytkowania.

Mimo to wojewoda mazowiecki, na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, podjął decyzję o zamknięciu sektora dla przyjezdnych, co dla władz gospodarzy było niezrozumiałe w obliczu wykonanych prac i dokumentacji.

Krakowski klub poinformował PZPN i Ekstraklasę SA, że drużyna nie przystąpi do meczu, jeśli na trybuny nie zostanie wpuszczonych siedmiuset fanów gości. Prezes Wisły Jarosław Królewski zapewnił jednocześnie piłkarzy, że w przypadku odwołania sobotniego spotkania otrzymają taką samą premię jak za zwycięstwo.

Ostatecznie po spełnieniu żądań komendant wycofał negatywną ocenę bezpieczeństwa, co pozwoliło wojewodzie cofnąć decyzję o zamknięciu sektora, a kibice Białej Gwiazdy zaczęli zajmować swoje miejsca od 55. minuty.

Uraz obrońcy i wybicia z linii bramkowej

Początek spotkania należał do przyjezdnych, którzy w 5. i 10. minucie stworzyli bardzo groźne sytuacje po uderzeniach głową Angela Rodado oraz Frederico Duarte.

W obu przypadkach przed utratą gola ratował miejscowych Adrian Dieguez, wybijając piłkę niemalże z samej linii bramkowej.

W 21. minucie hiszpański środkowy obrońca po długim podaniu doznał kontuzji łydki i musiał opuścić murawę, a jego miejsce zajął Che Nunnely.

Najlepszą szansę dla gospodarzy w pierwszej połowie zmarnował Conrado, trafiając w 18. minucie w słupek.

Przewaga Krakowian w drugiej części spotkania

W drugiej połowie na boisku ponownie zarysowała się przewaga gości, która stała się wyraźna od 70. minuty.

Właśnie wtedy rezerwowy Elie Youan oddał strzał z ostrego kąta, po którym piłka odbiła się od słupka.

Dwie minuty później Angel Rodado posłał piłkę z woleja nad poprzeczką z dziesiątego metra, a chwilę później kolejne uderzenie Hiszpana zablokował Jan Grzesik, podczas gdy dobitka Elie Youana nie znalazła drogi do bramki.

W końcówce spotkania Filip Majchrowicz skutecznie interweniował jeszcze przy strzale Angela Rodado z rzutu wolnego.

Składy i kartki

Żółta kartka - Radomiak Radom: Elves Balde, Christos Donis, Jan Grzesik. Wisła Kraków: Jakub Krzyżanowski, Marc Carbo.

Sędzia: Mateusz Piszczelok (Katowice). Widzów 10 773.

Radomiak Radom: Filip Majchrowicz - Zie Ouattara, Steve Kingue, Adrian Dieguez (21. Che Nunnely), Conrado - Jan Grzesik, Christos Donis, Roberto Alves (68. Romario Baro), Luquinhas (80. Rafał Wolski), Ronaldo Lumungo (80. Anastasios Donis) - Abdoul Tapsoba (68. Fernand Goure).

Wisła Kraków: Marcel Łubik - Raoul Giger, Alan Uryga, Darijo Grujcic, Jakub Krzyżanowski - Frederico Duarte (90. Victor Meseguer), Marc Carbo, Kacper Duda, Julius Ertlthaler (68. Elie Youan), Marko Bozić (68. Julian Lelieveld) - Angel Rodado.