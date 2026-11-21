W spotkaniu ekstraklasy siatkarzy zespół Podziemia Kredowe ChKS Chełm przegrał z drużyną Energa Trefl Gdańsk 1:3.
Mecz rozstrzygnął się w czterech partiach, które zakończyły się wynikami 25:15, 23:25, 26:28 oraz 18:25.
Składy w jakich wystąpiły zespoły.
Podziemia Kredowe ChKS Chełm: Maciej Muzaj, Mariusz Marcyniak, Yacine Louati, Amirhossein Esfandiar, Łukasz Swodczyk, Yuki Imahashi - Jędrzej Gruszczyński (libero) - Jakub Olszewski, Tytus Nowik.
Energa Trefl Gdańsk: Patryk Niemiec, Alaksej Nasewicz, Damian Kogut, Moustapha M’Baye, Michał Gierżot, Joseph Worsley - Voitto Koykka (libero) - Damian Schulz, Przemysław Stępień, Maksymilian Durski.