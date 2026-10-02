Julia Żugaj na Eurowizji 2027?! Influencerka zabrała głos po otwarciu zgłoszeń!

1 października Telewizja Polska otworzyła zgłoszenia do Eurowizji 2027. Po przeglądzie zgłoszeń jurorzy wybiorą najlepszych kandydatów do przesłuchań na żywo, a następnie - finalistów, których oceni publiczność. Fani już teraz zastanawiają się, kto mógłby pojechać jako reprezentant Polski do Burgas. Czy będzie to Julia Żugaj lub założony przez nią zespół GirlZ?

Julia Żugaj na Eurowizji? Influencerka zareagowała na otwarcie zgłoszeń

Na dzień po otwarciu zgłoszeń do polskich preselekcji jedna z najpopularniejszych polskich influencerek wznieciła poruszenie w swojej ogromnej społeczności fanów. Julia Żugaj udostępniła post Telewizji Polskiej o konkursie na swoim instagramowym kanale nadawczym, do którego należy ponad 80 tysięcy "Żugajek".

- oho, a może tak dla fabuły? - napisała tajemniczo, dodając roześmianego emotikona.

Obserwowana przez tłumy fanów Żugaj należy do influencerów, którzy postanowili spróbować swoich sił w muzyce. Pod koniec 2025 roku influencerka poinformowała jednak, że rezygnuje z tej kariery, ponieważ już nie musi niczego nikomu udowadniać. Działalność zakończyła krążkiem "Lyra", ale za to... stworzyła girlsband. Czy to właśnie trio pod jej skrzydłami miałoby pojechać na Eurowizję?

GirlZ - kim jest zespół założony przez Żugaj?

Zespół GirlZ to girlsband, dla którego Julia Żugaj jest nie tylko założycielką, ale też aktywną opiekunką. W wakacje 2025 roku trio poprzez specjalny casting stworzyły Gabriela Trupacz, Nadia Szmaj i Oliwia Włodarska, które zadebiutowały singlem "GIRLZ".

Przypomnijmy, że Julia Żugaj i GirlZ były bohaterkami drugiego wydania magazynu ESKA Story.

Zespół szybko zaczął cieszyć się sporym zainteresowaniem nie tylko wśród fanów Julii Żugaj. Tego samego dnia, w którym influencerka zasugerowała udział w Eurowizji, grupa na swoim youtubowym kanale opublikowała film relacjonujący spędzanie dnia ze zwycięzcą konkursu. JJ - austriacki laureat z 2025 roku - odwiedził ostatnio Warszawę w ramach swojej trasy koncertowej. Czas pokaże, czy o wygraną na międzynarodowej scenie powalczą też GirlZ.

25

Eurowizja 2027 - o konkursie

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 11, 13 i 15 maja 2027 roku w Burgas. Bułgaria została gospodarzem przyszłorocznej edycji po zwycięstwie Dary z hitem "Bangaranga". Jak dotąd, udział w wydarzeniu potwierdziły 32 kraje - w tym debiutująca Kanada. Bojkot związany z dalszym udziałem Izraela podtrzymały już Irlandia i Islandia. Reprezentanta Polski wyłonią preselekcje, których finał obejrzymy najpóźniej w lutym.

Sonda Eurowizja 2027 - kto powinien reprezentować Polskę? Basia Giewont Jasiek Piwowarczyk Kaeyra Kuba Szmajkowski Marcin Maciejczak Roxie Węgiel Sara James Sylwia Grzeszczak Oskar Cyms