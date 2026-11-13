"Our Mini F***ing Princess has arrived" - napisała Avril Lavigne, kanadyjska piosenkarka i autorka piosenek, w piątek 13 listopada na Instagramie. Tym wpisem 42-letnia artystka ogłosiła narodziny córki. W słowach powitania nawiązała do swojego przeboju "Girlfriend" z 2007 roku.

Do wpisu dołączyła zdjęcie, na którym trzyma dziewczynkę blisko piersi. Córka ma na sobie ubranko w lamparci wzór i pasującą opaskę.

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Zdjęcia Avril Lavigne nie zdradzają, kim jest ojciec córki

Na kolejnych fotografiach widać dłonie Lavigne i drugiej osoby trzymających dłoń dziecka. Jest też deskorolka z trzema parami butów Vans w rozmiarach dla matki, ojca i niemowlęcia. Tożsamość ojca dziewczynki pozostaje jednak niejasna.

Avril Lavigne wcześniej mówiła o planach macierzyństwa

W 2008 roku piosenkarka wyznała magazynowi "OK!", że nie jest jeszcze gotowa na dziecko z ówczesnym mężem, Deryckiem Whibleyem. Wyobrażała sobie, że zostanie matką dopiero po trzydziestce. Ich małżeństwo zakończyło się w 2010 roku. W latach 2013-2015 mężem gwiazdy był Chad Kroeger, lider zespołu Nickelback.

Temat dzieci powrócił w rozmowie z "Toronto Sun" w 2014 roku. Avril Lavigne mówiła wtedy, że chciałaby kiedyś zostać matką, ale na tamtym etapie skupiała się na karierze. W latach 2018-2019 była związana z Phillipem Sarofimem. W kwietniu 2022 roku ogłosiła zaręczyny z piosenkarzem i raperem Mod Sunem, z którym rozstała się przed ślubem. W lutym 2023 roku rozmówca magazynu "Us" mówił, że para nie jest już razem, a w marcu inny rozmówca wiązał rozstanie z tym, że po bliższym poznaniu się oboje uznali, iż związek im nie odpowiada.

W podcaście „Call Her Daddy” w 2024 roku Avril Lavigne unikała odpowiedzi na pytanie, czy spotyka się z raperem Tygą. Mówiąc o tym, czego szuka u partnera, wskazała zgodność charakterów i zaufanie.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI

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