Latin Grammy 2026 - wyniki. Rosalía królową tegorocznego rozdania nagród!

Królowa jest tylko jedna? Hiszpańska artystka Rosalía kontynuuje pasmo swoich międzynarodowych sukcesów za sprawą historycznego sukcesu na 27. gali Latin Grammy 2026. Podczas ceremonii w Las Vegas popularna piosenkarka ustanowiła nowy rekord.

Rosalía królową Latin Grammy 2026. Zdobyła pięć statuetek

Hiszpanka była o włos od zdobycia nagrody w trzech głównych kategoriach. Jej krążek "Lux" został wybrany albumem roku, a numer "La Perla" - piosenką roku. Jeśli chodzi o nagranie roku - Rosalía musiała ustąpić w tej kategorii argentyńskiemu raperowi Milo J.

Za sprawą tegorocznych wyników gwiazda jest jednak pierwszą kobietą, która zdobyła Latin Grammy za album roku aż trzy razy. Ponadto otrzymała statuetkę za najlepszą piosenkę pop, najlepszy album alternatywny i najlepszy krótki teledysk, a jej współpracownicy - za najlepiej wyprodukowany album. Pięć wygranych na siedem nominacji stawia Rosalíę na samym szczycie tegorocznej edycji Latin Grammy. Kompozytor i producent Édgar Barrera był tym razem nominowany w aż dziesięciu kategoriach, ale triumfował tylko w trzech.

Latin Grammy 2026 - wyniki

Nagrody Latin Grammy już po raz 27. wręczono podczas uroczystej gali 12 listopada. Oto wyniki w wybranych kategoriach:

Nagranie Roku - Milo J - "Niño"

Album Roku - Rosalía - "Lux (Complete Works)"

Piosenka Roku - Rosalía ft. Yahritza i Su Esencia - "La Perla"

Człowiek Roku - Daddy Yankee

Najlepszy Nowy Artysta - Aria Vega

Najlepsza Piosenka Pop - Rosalía ft. Yahritza i Su Esencia - "La Perla"

Najlepszy Album Pop Współczesny - Alejandro Sanz - "¿Y Ahora Qué +?"

Najlepszy Album Pop Tradycyjny - Laura Pausini - "Yo Canto 2"

Najlepszy Album Urban - Karol G - "Tropicoqueta"

Najlepsza Piosenka Rap/Hip-Hop - J Noa & Trooko - "Antisistema"

Najlepsza Piosenka Rock - The Warning - "Ego"

Najlepszy Album Muzyka Alternatywna - Rosalía - "Lux (Complete Works)"

Najlepiej Wyprodukowany Album - Rosalía - "Lux (Complete Works)"

Najlepszy Krótki Teledysk - Rosalía - "Sauvignon Blanc".

Zobacz też: Był support, teraz wspólna piosenka. Blanka połączyła siły z Jasonem Derulo!

Sonda Lubisz muzykę latynoską? Tak, uwielbiam takie rytmy! Nie, to nie moje klimaty...