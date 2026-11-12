Śpiewał "Last Christmas" z Georgem Michaelem, co się z nim stało? Tak dziś wygląda Andrew Ridgeley z Wham!

Zespół Wham! w latach 80. podbił listy przebojów w świecie anglojęzycznym, ale dziś jest pamiętany przede wszystkim za sprawą świątecznego hitu. Corocznie przypominana piosenka "Last Christmas" sprawia, że Andrew Ridgeley nie jest dziś do końca zapomniany, mimo że już dawno zniknął z rynku muzycznego.

Wham! - "Last Christmas". Piosenka, która przetrwała rozpad zespołu

Światowy sukces Wham! rozpoczął się latem 1983 roku od debiutanckiego albumu "Fantastic". Kolejny krążek - "Make it big" - doprowadził zaś Brytyjczyków na sam szczyt list sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Choć George Michael i Andrew Ridgeley byli niekwestionowanymi gwiazdorami popu świata anglosaskiego, to świąteczny przebój "Last Christmas" zapewnił im ponadczasową popularność na wszystkich kontynentach. 3 grudnia br. piosenka skończy 42 lata, a dalej jest jednym z największych bożonarodzeniowych hitów - na YouTube kultowy teledysk ma ponad miliard odsłon. Niestety, współpraca dawnych szkolnych przyjaciół jako Wham! zakończyła się już w 1986 roku.

Andrew Ridgeley nie pozostał muzykiem. Spróbował swoich sił w innych zawodach

Po zakończeniu działalności Wham! uwielbiany przez fanów na całym świecie George Michael pozostał ikoną popu jako solista. Andrew Ridgeley nie podzielił tego losu, ale oprócz kariery muzycznej starał się zaistnieć w innych sztukach. Szybko przeprowadził się do Monako, gdzie po braku sukcesu w Formule 1 podjął decyzję o wyjeździe do Hollywood. Próbując swoich sił w aktorstwie, Ridgeley nie porzucił muzyki. Podczas pobytu w ojczyźnie, w 1990 roku artysta nagrał swój jedyny solowy album - "Son of Albert". Popularnością w Australii, Wielkiej Brytanii i USA cieszył się singiel "Shake", jednak cały krążek otrzymał fatalne recenzje uznanych krytyków. W efekcie - w 1991 roku gwiazdor Wham! zerwał z muzyką.

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George Michael nie żyje od dekady. Co dziś robi jego przyjaciel?

Ku wielkiemu rozczarowaniu fanów, w latach 90. Andrew Ridgeley zniknął jak kamfora. Poza okazjonalnymi wystąpieniami i działalnością charytatywną - niewiele było wiadomo o jego życiu zawodowym i prywatnym. Wszystko zmieniła nagła śmierć George'a Michaela w 2016 roku. Będący jego rówieśnikiem kolega z Wham! złożył mu hołd, a później przemówił podczas włączenia zmarłego gwiazdora do "Rock and Roll Hall of Fame". W 2019 roku zagrał też epizodyczną rolę w filmie "Last Christmas", inspirowanym historią Wham! w latach 80.

Mimo zakończenia wspólnej działalności - nic nie wskazuje na to, by panów kiedykolwiek podzielił osobisty konflikt. W jednym z wywiadów Ridgeley zdradził jednak, że wielokrotne plotki o wznowieniu współpracy jako Wham! z okazji kolejnych rocznic - były zupełną fikcją. Dziś artysta ma 63 lata i nadal niewiele wiemy o jego życiu. Mieszka w spokojnej Kornwalii, pasjonuje się sportem i prawdopodobnie od rozstania z celebrytką Amandą Cronin w 2023 roku jest singlem.

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Rozpoznasz świąteczną piosenkę po polskim fragmencie tekstu? Rozszyfruj hit po jednym wersie [QUIZ] Pytanie 1 z 20 W ostatnie święta oddałem Ci serce, ale już kolejnego dnia zwróciłaś mi je. W tym roku, by oszczędzić sobie łez, ofiaruję je komuś wyjątkowemu: All i want for Christmas is you Merry Christmas Everyone Last Christmas Następne pytanie