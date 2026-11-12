Ariana Grande w objęciach chłopaka. To ich pierwsze wspólne wyjście na ściankę

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-11-12 12:38

Ariana Grande potwierdziła, że w jej życiu znów jest miejsce na miłość! Wokalistka po raz pierwszy pojawiła się na czerwonym dywanie ze swoim partnerem, Rickym Alvarezem. Zakochani wspólnie pozowali do zdjęć podczas nowojorskiej premiery filmu "Poznaj swojego teścia". Nie szczędzili sobie czułości. Piękna para!

Ariana Grande i Ricky Alvarez razem na czerwonym dywanie

Ariana Grande i Ricky Alvarez skradli uwagę fotoreporterów podczas premiery filmu "Poznaj swojego teścia", która odbyła się 11 listopada w Nowym Jorku. Było to ich pierwsze wspólne oficjalne wyjście na czerwony dywan. Para chętnie pozowała do zdjęć, obejmowała się i wymieniała czułe spojrzenia. Nie zabrakło również uśmiechów i szeptów, które tylko podsyciły zainteresowanie ich relacją. Wokalistka postawiła na elegancką, biało-szarą sukienkę w paski, ozdobioną kwiatowymi detalami i zwiewnym dołem. Całość uzupełniła fryzurą z wysoko upiętym kucykiem i białą kokardą. Ricky Alvarez wybrał natomiast czarną marynarkę, białą koszulę i dżinsy.

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Byli parą już ponad 10 lat temu

Historia Ariany Grande i Ricky'ego Alvareza sięga 2014 roku. Poznali się podczas trasy koncertowej Honeymoon Tour, kiedy Ricky był jednym z tancerzy wspierających wokalistkę na scenie. Ich znajomość szybko przerodziła się w coś więcej. Zaczęli spotykać się w kwietniu 2015 roku, ale ich związek zakończył się w lipcu 2016 roku. Po latach drogi byłych partnerów ponownie się zeszły. Tym razem postanowili nie ukrywać swojego uczucia. Wspólne zdjęcia, romantyczne gesty i wreszcie debiut na czerwonym dywanie sprawiają, że o ich relacji znów jest bardzo głośno.

Fani spekulowali od miesięcy

Choć wspólne wyjście na czerwony dywan było ich pierwszym tak oficjalnym wystąpieniem, fani od dawna podejrzewali, że między Arianą i Rickym ponownie zaiskrzyło. Pierwsze doniesienia o odnowieniu ich relacji pojawiły się w czerwcu, kiedy zostali zauważeni podczas wspólnego lunchu w Austin w Teksasie. Kolejnym sygnałem była publikacja wokalistki z sierpnia, w której znalazło się kilka wspólnych zdjęć. Grande coraz częściej pokazywała ukochanego również w kolejnych wpisach. 2 listopada udostępniła romantyczną fotografię, na której obejmowała Alvareza i patrzyła mu prosto w oczy. Na innym ujęciu pocałowała go w czoło.

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