Ariana Grande w objęciach chłopaka. To ich pierwsze wspólne wyjście na ściankę

Ariana Grande i Ricky Alvarez razem na czerwonym dywanie

Ariana Grande i Ricky Alvarez skradli uwagę fotoreporterów podczas premiery filmu "Poznaj swojego teścia", która odbyła się 11 listopada w Nowym Jorku. Było to ich pierwsze wspólne oficjalne wyjście na czerwony dywan. Para chętnie pozowała do zdjęć, obejmowała się i wymieniała czułe spojrzenia. Nie zabrakło również uśmiechów i szeptów, które tylko podsyciły zainteresowanie ich relacją. Wokalistka postawiła na elegancką, biało-szarą sukienkę w paski, ozdobioną kwiatowymi detalami i zwiewnym dołem. Całość uzupełniła fryzurą z wysoko upiętym kucykiem i białą kokardą. Ricky Alvarez wybrał natomiast czarną marynarkę, białą koszulę i dżinsy.

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Byli parą już ponad 10 lat temu

Historia Ariany Grande i Ricky'ego Alvareza sięga 2014 roku. Poznali się podczas trasy koncertowej Honeymoon Tour, kiedy Ricky był jednym z tancerzy wspierających wokalistkę na scenie. Ich znajomość szybko przerodziła się w coś więcej. Zaczęli spotykać się w kwietniu 2015 roku, ale ich związek zakończył się w lipcu 2016 roku. Po latach drogi byłych partnerów ponownie się zeszły. Tym razem postanowili nie ukrywać swojego uczucia. Wspólne zdjęcia, romantyczne gesty i wreszcie debiut na czerwonym dywanie sprawiają, że o ich relacji znów jest bardzo głośno.

Fani spekulowali od miesięcy

Choć wspólne wyjście na czerwony dywan było ich pierwszym tak oficjalnym wystąpieniem, fani od dawna podejrzewali, że między Arianą i Rickym ponownie zaiskrzyło. Pierwsze doniesienia o odnowieniu ich relacji pojawiły się w czerwcu, kiedy zostali zauważeni podczas wspólnego lunchu w Austin w Teksasie. Kolejnym sygnałem była publikacja wokalistki z sierpnia, w której znalazło się kilka wspólnych zdjęć. Grande coraz częściej pokazywała ukochanego również w kolejnych wpisach. 2 listopada udostępniła romantyczną fotografię, na której obejmowała Alvareza i patrzyła mu prosto w oczy. Na innym ujęciu pocałowała go w czoło.

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