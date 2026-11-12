Tomasz Adamek i Marcin Najman w ostrej konfrontacji! "Jak cię pier...". To się naprawdę dzieje

Marcin Najman w konfrontacji z Tomaszem Adamkiem

Temat pojedynku Tomasza Adamka z Marcinem Najmanem pojawiał się w mediach od dawna, jednak utytułowany „Góral” z Gilowic konsekwentnie odrzucał ten pomysł. Uważał wcześniej, że taki oponent nie jest godny wejścia z nim do ringu, ale upływający czas zmienia jego nastawienie. Były bokserski mistrz świata dwóch kategorii wagowych ma w kontrakcie z federacją FAME jeszcze jeden pojedynek, po którym planuje definitywnie zakończyć karierę i pożegnać się z fanami. Do tego potrzebuje jednak rywala gwarantującego duże emocje. Zaostrzający się spór z Najmanem oraz jego niedawna wygrana z Jackiem Murańskim podczas gali PRIME 19 sprawiają, że starcie obu zawodników wydaje się już tylko kwestią czasu!

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Pięściarze odbyli już nawet pierwsze spotkanie „twarzą w twarz”, które zorganizowano zdalnie za pośrednictwem Kanału Sportowego. Ostra wymiana zdań między potencjalnymi rywalami błyskawicznie zyskała ogromną popularność wśród internautów.

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„Ja mam kowadło w ręce. Jak cię pier***nę, to będzie nokaut!” – rzucił w stronę przeciwnika Najman, odpowiadając na lekceważący ton ze strony Adamka. Duży rozgłos w sieci zyskał moment rozmowy, gdy obaj zawodnicy zaczęli porozumiewać się w języku angielskim. Chociaż „Góral” był pewny swojej przewagi na tym polu, komentujący w internecie ostro go skrytykowali.

„Cesarz lepiej mówi po angielsku od Adamka, który żyje w Stanach” – brzmiała przeważająca opinia użytkowników sieci, którzy zdecydowanie wyżej ocenili umiejętności językowe Marcina Najmana.

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Jak wyglądają szanse na organizację samego pojedynku? Tomasz Adamek tłumaczy, że szczegółowe informacje posiada jego menedżer Mateusz Borek, a on sam nie decyduje ostatecznie o doborze przeciwnika, choć występ przeciwko Najmanowi uważa za całkiem realny. Głośne starcie dwóch emerytowanych pięściarzy miałoby odbyć się podczas wiosennej gali FAME, najpewniej w marcu lub kwietniu 2027 roku.

W sieci można już zobaczyć nagranie stanowiące przedsmak emocji towarzyszących potencjalnej walce Adamka z Najmanem: