Ariana Grande wydała swoją ósmą płytę "petal". Na trackliście m.in. hit "hate that i made you love me"

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"petal" – nowa muzyczna odsłona Ariany Grande
Ósmy album studyjny Ariany Grande, zatytułowany "petal", zadebiutował na rynku 31 lipca 2026. Za produkcję wykonawczą i współautorstwo krążka odpowiadają sama Ariana Grande oraz ceniony producent ILYA. Artystka opisuje "petal" jako „coś pełnego życia, rosnącego pomiędzy szczelinami w zimnym, trudnym i wymagającym otoczeniu”, co sugeruje album pełen głębi i osobistych refleksji. Wydawnictwo ukazało się w trakcie trwającej trasy The Eternal Sunshine Tour, dodając dodatkowego smaczku całemu muzycznemu wydarzeniu.
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Sukces pierwszego singla
Nowa muzyczna era Ariany Grande rozpoczęła się z ogromnym przytupem, jeszcze zanim album "petal" trafił do rąk słuchaczy. Singiel "hate that i made you love me" zadebiutował na szczycie listy Billboard Hot 100, ustanawiając tym samym historyczny rekord. Ariana Grande została pierwszą artystką w historii, której główny singiel promujący każdy z pierwszych ośmiu albumów studyjnych debiutował w pierwszej dziesiątce Billboard Hot 100. To osiągnięcie tylko podgrzało atmosferę przed premierą „petal”, budując ogromne oczekiwania wśród fanów i krytyków.
Tracklista albumu "petal"
Oto piosenki na płycie "petal":
- "Kiss Me"
- "Hate That I Made You Love Me"
- "Petal"
- "Stay"
- "Oh Well"
- "Big Feelings"
- "Freak"
- "Warning Signs"
- "Like I Do"
- "Never Get Over Me"
- "Bad Thing (Bunny Hop)"
- "Nowhere, Nobody"
Godny następca "eternal sunshine"
Album "petal" jest następcą znakomicie przyjętego wydawnictwa "eternal sunshine", które również zadebiutowało na szczycie Billboard 200. Poprzednia płyta przyniosła Arianie Grande dwa kolejne single numer 1: "yes, and?" oraz "we can't be friends (wait for your love)". To pokazuje, że "petal" kontynuuje pasmo sukcesów artystki, umacniając jej pozycję jako jednej z najbardziej wpływowych i utalentowanych wokalistek swojego pokolenia. Fani mogą być pewni, że nowy krążek to kolejny rozdział w bogatej dyskografii Ariany, pełen emocji, innowacji i niezapomnianych melodii.