Ariana Grande wydała swoją ósmą płytę "petal". Na trackliście m.in. hit "hate that i made you love me"

"petal" – nowa muzyczna odsłona Ariany Grande

Ósmy album studyjny Ariany Grande, zatytułowany "petal", zadebiutował na rynku 31 lipca 2026. Za produkcję wykonawczą i współautorstwo krążka odpowiadają sama Ariana Grande oraz ceniony producent ILYA. Artystka opisuje "petal" jako „coś pełnego życia, rosnącego pomiędzy szczelinami w zimnym, trudnym i wymagającym otoczeniu”, co sugeruje album pełen głębi i osobistych refleksji. Wydawnictwo ukazało się w trakcie trwającej trasy The Eternal Sunshine Tour, dodając dodatkowego smaczku całemu muzycznemu wydarzeniu.

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Sukces pierwszego singla

Nowa muzyczna era Ariany Grande rozpoczęła się z ogromnym przytupem, jeszcze zanim album "petal" trafił do rąk słuchaczy. Singiel "hate that i made you love me" zadebiutował na szczycie listy Billboard Hot 100, ustanawiając tym samym historyczny rekord. Ariana Grande została pierwszą artystką w historii, której główny singiel promujący każdy z pierwszych ośmiu albumów studyjnych debiutował w pierwszej dziesiątce Billboard Hot 100. To osiągnięcie tylko podgrzało atmosferę przed premierą „petal”, budując ogromne oczekiwania wśród fanów i krytyków.

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Tracklista albumu "petal"

Oto piosenki na płycie "petal":

"Kiss Me"

"Hate That I Made You Love Me"

"Petal"

"Stay"

"Oh Well"

"Big Feelings"

"Freak"

"Warning Signs"

"Like I Do"

"Never Get Over Me"

"Bad Thing (Bunny Hop)"

"Nowhere, Nobody"

Godny następca "eternal sunshine"

Album "petal" jest następcą znakomicie przyjętego wydawnictwa "eternal sunshine", które również zadebiutowało na szczycie Billboard 200. Poprzednia płyta przyniosła Arianie Grande dwa kolejne single numer 1: "yes, and?" oraz "we can't be friends (wait for your love)". To pokazuje, że "petal" kontynuuje pasmo sukcesów artystki, umacniając jej pozycję jako jednej z najbardziej wpływowych i utalentowanych wokalistek swojego pokolenia. Fani mogą być pewni, że nowy krążek to kolejny rozdział w bogatej dyskografii Ariany, pełen emocji, innowacji i niezapomnianych melodii.