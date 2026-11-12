Zatrzymanie lekarki w Rzeszowie. Usłyszała 307 zarzutów korupcyjnych

Lekarka z Rzeszowa z zarzutami korupcyjnymi

Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 64-letnia lekarka miała przyjmować od opiekunów pacjentów korzyści majątkowe w związku z pełnionymi funkcjami. Miały to być markowe alkohole albo pieniądze w kwotach od 50 do 300 zł, przekazywane w zamian za podjęcie leczenia lub przyjęcie na oddział. Kobieta kierowała oddziałem jednego z rzeszowskich szpitali i była biegłą sądową.

Prywatne wizyty i rozliczenia z NFZ

Według ustaleń policji lekarka przyjmowała pacjentów w służbowym gabinecie zarówno w ramach umowy z NFZ, jak i prywatnie. Podczas prywatnych wizyt nie miała ponosić kosztów wynajmu ani utrzymania gabinetu, a tym samym uzyskiwać korzyści majątkowe. Funkcjonariusze ustalili też, że prywatne wizyty miały być wykazywane w innych placówkach medycznych jako świadczenia wykonane w ramach umowy z NFZ, aby uzyskać refundację. Podejrzana miała również poświadczać nieprawdę w kartach zdrowia pacjentów i dokumentacji sprawozdawczej, a następnie przedkładać tę dokumentację w innych placówkach jako rozliczenie refundowanej usługi zdrowotnej.

Lekarka z Rzeszowa w tymczasowym areszcie na trzy miesiące

9 listopada 2026 roku policjanci zatrzymali 64-latkę i doprowadzili ją do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Przeszukali także gabinet lekarski oraz pojazdy użytkowane przez podejrzaną, aby zabezpieczyć dokumentację i przedmioty mogące mieć znaczenie dla śledztwa. Na podstawie zgromadzonego dotąd materiału mieszkance Rzeszowa przedstawiono 307 zarzutów korupcyjnych. Policja nie wyklucza, że kobieta usłyszy kolejne zarzuty. Za zarzucane jej przestępstwa grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl