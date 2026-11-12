Koniecznie zrób to w piątek 13. Pech ominie cię szerokim łukiem

Piątek trzynastego jest dniem budzącym mieszane uczucia, wiąże się z nim wiele przesądów i obaw przed pechem.

Jego zła sława wynika z połączenia pechowej trzynastki z piątkiem, który w niektórych tradycjach miał negatywne konotacje.

Jednym z prostych ludowych rytuałów mających odpędzić pecha w ten dzień jest rozsypanie niewielkiej ilości soli kuchennej na progu wejściowym domu.

Nie bez powodu piątek 13. doczekał się tak złej sławy. Przez lata narosło wokół niego mnóstwo legend, opowieści i zabobonów. Niektórzy obawiają się podróży, inni odkładają ważne spotkania na kolejny dzień, a jeszcze inni szczególnie uważają, by nie stłuc lustra czy nie przejść pod drabiną. Choć trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie dla tych obaw, przesądy wciąż mają się całkiem dobrze.

Skąd wzięła się zła sława piątku trzynastego?

Przesądy związane z tą datą mają długą historię, choć ich pochodzenie nie jest jednoznaczne. Trzynastka od dawna bywała uznawana za liczbę przynoszącą pecha, natomiast piątek w niektórych tradycjach łączono z wydarzeniami o negatywnym znaczeniu. Połączenie tych dwóch elementów miało więc budzić szczególny niepokój. Z czasem powstało wiele zwyczajów mających chronić przed nieszczęściem. Unikanie czarnych kotów, odpukiwanie w niemalowane drewno czy noszenie talizmanów to tylko niektóre z nich.

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Ten rytuał ma chronić dom przed pechem i złą energią

Wśród dawnych sposobów na odpędzanie złej energii szczególne miejsce zajmuje... sól kuchenna. Od wieków przypisywano jej symboliczne właściwości oczyszczające i ochronne. W wielu tradycjach wierzono, że sól potrafi odganiać negatywne wpływy, zazdrość, a nawet nieżyczliwe spojrzenia. Jeden z przesądów mówi, że w piątek 13. warto rozsypać niewielką ilość soli na progu wejściowym. To właśnie próg, czyli granica między światem zewnętrznym a domowym zaciszem, miał mieć szczególne znaczenie. Według ludowych wierzeń sól pozostawiona w tym miejscu tworzy symboliczną barierę, przez którą pech i zła energia nie powinny przedostać się do środka. Niektórzy praktykujący ten zwyczaj zalecają pozostawienie soli na jakiś czas, a następnie jej uprzątnięcie. Cały rytuał nie wymaga specjalnych przygotowań ani kosztownych przedmiotów. Wystarczy kilka ziarenek produktu, który i tak znajduje się w niemal każdej kuchni.

Oczywiście rozsypywanie soli na progu nie ma potwierdzonego naukowo wpływu na szczęście ani powodzenie. Dla wielu osób jest jednak elementem tradycji i sposobem na oswojenie obaw związanych z pechową datą. Jeśli potraktujemy ten zwyczaj z przymrużeniem oka, nic nie stoi na przeszkodzie, aby odprawić ten prosty rytuał. W końcu odrobina soli kosztuje niewiele, a piątek 13. może być doskonałą okazją, by przypomnieć sobie, jak wiele ciekawych wierzeń przetrwało do naszych czasów. Najważniejsze jednak, by nie pozwolić, żeby jeden dzień w kalendarzu popsuł nam humor!

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