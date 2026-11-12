Joanna Jarmołowicz pokazała twarz partnerki. Wspólne zdjęcia trafiły do sieci

Joanna Jarmołowicz i jej wcześniejsze związki. Teraz aktorka jest z kobietą

Widzowie doskonale znają Joannę Jarmołowicz z występów w takich hitowych serialach jak "M jak miłość", "Pierwsza miłość" oraz "Na dobre i na złe". Aktorka zagrała także w popularnych produkcjach filmowych, wśród których warto wymienić "Planetę singli", "Porady na zdrady 2", "O psie, który jeździł koleją" czy też kolejne części serii "Kogel-mogel".

Życie prywatne Joanny Jarmołowicz od dawna przyciągało uwagę mediów. W 2015 roku aktorka widywana była u boku Antoniego Królikowskiego, jednak ich związek przetrwał zaledwie parę miesięcy. Niespełna dwa lata po tym rozstaniu gwiazda związała się z bratem byłego partnera, Janem Królikowskim.

To właśnie z tym muzykiem aktorka zdecydowała się założyć rodzinę, a we wrześniu 2019 roku urodził się ich syn, Józef. Chociaż relacja Joanny z Janem trwała o wiele dłużej niż jej wcześniejszy romans z jego bratem, ten związek również nie przetrwał próby czasu i para ostatecznie rozstała się w 2024 roku.

W ostatnich miesiącach sprawy sercowe gwiazdy ponownie stały się gorącym tematem. Aktorka nie robiła tajemnicy z faktu, że znów jest zakochana, ale długo ukrywała tożsamość drugiej połówki. Dopiero w bardzo szczerym wywiadzie dla Wirtualnej Polski ujawniła, że jej nową wybranką jest kobieta.

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Joanna Jarmołowicz ujawniła wizerunek partnerki. Koniec z ukrywaniem związku

Z biegiem czasu Joanna Jarmołowicz coraz chętniej dzieliła się w sieci kadrami z nową miłością, jednak konsekwentnie zakrywała jej twarz. Na jednej z opublikowanych fotografii pokazała swojego synka, który trzyma jej partnerkę za rękę. Niedawno obie panie zdecydowały się również na udział we wspólnej sesji zdjęciowej.

Na najnowszych kadrach ukochana Joanny Jarmołowicz nie ukrywa już swojego wizerunku. Kobiety wspólnie świętowały Narodowe Święto Niepodległości, a aktorka opublikowała na Instagramie ich wspólny portret. Co więcej, gwiazda postanowiła oficjalnie oznaczyć na zdjęciu instagramowy profil swojej wybranki.

Spójrzcie tylko, jak wyglądają na wspólnych kadrach. Tworzą dobraną parę?

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