Ons Jabeur wraca do gry w 2027 roku. Była wiceliderka zdradza plany po narodzinach syna

Zawieszenie kariery i macierzyństwo Ons Jabeur

W lipcu 2025 roku, po porażce w pierwszej rundzie Wimbledonu, Ons Jabeur podjęła decyzję o wycofaniu się z profesjonalnego tenisa, aby zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Tunezyjka wyraziła wówczas niezadowolenie ze zbyt napiętego kalendarza turniejów WTA, który przyczynił się do jej depresji.

W listopadzie 2025 roku zawodniczka poinformowała o przedłużeniu przerwy, ogłaszając ciążę. W kwietniu 2026 roku Ons Jabeur urodziła syna, co dodatkowo wydłużyło jej rozbrat z zawodowym sportem.

"Mam nadzieję na powrót – być może już w przyszłym roku. Nie znam jeszcze dokładnego terminu, ale nastąpi to całkiem niedługo. Wciąż poznaję swoje ciało na nowo – po porodzie nieco się zmieniło. Z pewnością jednak wracam i chciałabym pograć w tourze jeszcze przez kilka lat, zanim ostatecznie zakończę karierę" – powiedziała Tunezyjka w wywiadzie dla „The National”.

"Cieszę się każdą chwilą z synem. Zabieram go nawet ze sobą na treningi. Staram się wracać do sportu stopniowo" - dodała.

Jakie sukcesy odniosła tunezyjska tenisistka?

32-letnia zawodniczka ma na swoim koncie pięć wygranych turniejów z cyklu WTA. W 2022 roku osiągnęła historyczny sukces, stając się pierwszą Arabką w finale turnieju wielkoszlemowego, podczas którego w Wimbledonie przegrała z reprezentantką Kazachstanu, Jeleną Rybakiną.

W tym samym sezonie Tunezyjka dotarła również do finału wielkoszlemowego US Open. W decydującym starciu w Nowym Jorku musiała jednak uznać wyższość Igi Świątek, która sięgnęła po tytuł.