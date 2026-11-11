Robert Wolański ujawnił nieznane fakty o Agnieszce Maciąg. Tak wyglądało jej dzieciństwo

W warszawskim Nowym Teatrze 10 listopada 2026 roku zorganizowano premierę publikacji „Agnieszka Maciąg. Historia pewnej miłości”. Jej autorem jest mąż zmarłej modelki, Robert Wolański, który stworzył osobistą opowieść o ich wspólnym życiu, uczuciu oraz radzeniu sobie ze stratą. Wydarzenie poprowadziła Joanna Chmura, a na widowni zasiadło wiele znanych osób. Wśród zaproszonych gości pojawili się między innymi Jolanta Kwaśniewska, Paweł Wilczak, Anna Karwan, Katarzyna Butowtt, Małgorzata Ohme, Viola Piekut, Jola Czaja, Marta Gąska oraz Maciej Orłoś wraz z żoną Pauliną.

Dzieło fotografa nie przypomina klasycznej biografii, gdyż stanowi niezwykle intymny obraz kobiety widziany oczami najbliższego jej człowieka. Autor zdecydował się przywołać wspomnienia z takich sfer życia Agnieszki Maciąg, które dla szerszej publiczności pozostawały do tej pory tajemnicą. Jednym z takich wątków okazała się jej duchowość oraz podejście do kwestii religijnych.

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Agnieszka Maciąg w dzieciństwie była bardzo religijna. Robert Wolański zdradza szczegóły

Dziennik „Fakt” dotarł do fragmentów publikacji, z których wynika, że już w okresie dzieciństwa Agnieszka Maciąg bardzo głęboko przeżywała kwestie wiary. Zarówno ona, jak i jej przyszły mąż Robert Wolański dorastali w tradycji katolickiej, jednak zaangażowanie małej Agnieszki w praktyki religijne było znacznie silniejsze niż u jej partnera. Będąc dziewczynką, przyszła gwiazda wybiegów aktywnie uczestniczyła w wyjazdach oazowych, podczas których śpiewała oraz samodzielnie układała teksty modlitw. W późniejszych latach jej spojrzenie na instytucję Kościoła uległo jednak wyraźnej zmianie.

Agnieszka jako dziewczynka traktowała wiarę poważniej. Jeździła na oazy, śpiewała, pisała modlitwy.

Brat Agnieszki Maciąg nie wiedział o jej wyjazdach na oazy

Niezwykle interesujący jest fakt, że o religijnej aktywności siostry pojęcia nie miał nawet jej własny brat Krzysztof. Z przytoczonych w książce relacji wyłania się obraz domu rodzinnego Maciąg, w którym kwestie wiary opierały się głównie na przywiązaniu do tradycji. Rodzina wspólnie uczestniczyła w mszach i celebrowała święta, ale na co dzień unikała głębszych rozmów o samej wierze. Właśnie z tego powodu wieść o wyjazdach Agnieszki na oazy wywołała u jej brata niemałe zdziwienie.

Wraz z upływem czasu stosunek modelki do spraw wiary przechodził wyraźną transformację. Choć z biegiem lat coraz mocniej dystansowała się od Kościoła rozumianego jako instytucja, nigdy nie porzuciła własnych poszukiwań duchowych. Robert Wolański zaznacza w swoim tekście, że jego małżonka zdołała ostatecznie ukształtować swoją indywidualną ścieżkę.

Tradycja tkwiła w niej głębiej niż posłuszeństwo wobec instytucji.

Robert Wolański i Agnieszka Maciąg oddzielali wiarę od instytucji Kościoła

Autor książki otwarcie przyznał, że w początkowej fazie ich relacji kwestie związane z Bogiem rzadko stawały się tematem wspólnych dyskusji. Para nie miała w zwyczaju regularnego chodzenia na msze święte, jednak w chwilach życiowych kryzysów oboje szukali wsparcia w modlitwie. Upływające lata sprawiły, że małżonkowie postawili bardzo wyraźną granicę pomiędzy swoją prywatną wiarą a strukturami kościelnymi.

Na kartach swojej publikacji Robert Wolański zdecydował się również wspomnieć o przykrych przeżyciach, których źródłem było zachowanie pewnego księdza. Opisując tamte bolesne wydarzenia, fotograf podsumował je następującymi słowami.

Sam Bóg nie zrobił nam krzywdy. Zrobili ją ludzie, którzy twierdzili, że mają do niego lepszy dostęp i mogą decydować, kto jest dobry, kto grzeszny, kto może podejść bliżej, a kto ma odejść.

Życie Agnieszki Maciąg zgasło 27 listopada 2025 roku, gdy miała 56 lat. Przyszła na świat 9 maja 1969 roku w Białymstoku, a swoją przygodę z modelingiem zaczęła w 1989 roku. Światową sławę przyniosły jej występy na pokazach mody w Paryżu, Mediolanie oraz Nowym Jorku, gdzie pracowała dla takich gigantów jak Pierre Cardin, Karl Lagerfeld czy Nino Cerruti. Prywatnie spełniała się jako żona fotografa Roberta Wolańskiego oraz matka dwójki dzieci, Michała i Heleny.

Publikacja zatytułowana „Agnieszka Maciąg. Historia pewnej miłości” będzie dostępna dla czytelników w księgarniach od 12 listopada 2026 roku.

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