Zamach w Krakowie. Wśród ofiar śmiertelnych jest znany szkocki DJ, James Thomas Campbell

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w sobotę, 7 listopada 2026 r., kiedy to 24-letni Michał Oksiński wjechał autem na krakowski Rynek Główny i zaczął strzelać do przechodniów. Ten krwawy atak przyniósł śmierć sześciu osobom oraz ranił 16 kolejnych. Życie straciło wówczas czworo obywateli Polski, Austriaczka, a także jeden Brytyjczyk.

Dziennikarze „The Telegraph” ustalili dane brytyjskiego obywatela, który zginął w Polsce. Okazał się nim 32-letni James Thomas Campbell z miasta Prestwick, położonego w szkockim hrabstwie Ayrshire. Mężczyzna pracował w branży muzycznej jako DJ, a dodatkowo zajmował się wynajmem dwupokojowego domku letniskowego na wyspie Arran.

Szkocki DJ James Thomas Campbell zginął w Krakowie. Bliscy są w szoku

Informacja o śmierci 32-latka załamała jego rodzinę oraz znajomych. Na łamach „The Telegraph” głos zabrał jeden z przyjaciół Campbella, który podkreślił, że najbliżsi muzyka pogrążyli się w głębokim smutku i są kompletnie wstrząśnięci tymi tragicznymi doniesieniami.

W pomoc zaangażowali się także dyplomaci z Wielkiej Brytanii. W rozmowie z gazetą rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zapewnił, że urzędnicy stale kontaktują się z bliskimi zmarłego DJ-a i oferują im niezbędne wsparcie. Analogiczną pomoc otrzymuje również rodzina drugiego Brytyjczyka, który w wyniku krakowskiego ataku odniósł obrażenia.

O tragicznej śmierci Campbella poinformowały tamtejsze media, a wyrazy współczucia napłynęły także ze świata polityki. Lokalny oddział Szkockiej Partii Narodowej (SNP) wydał specjalne oświadczenie, w którym przekazał głębokie kondolencje krewnym oraz przyjaciołom zmarłego mieszkańca regionu.

55

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Nowe informacje o stanie rannych

Wskutek sobotniej strzelaniny w stolicy Małopolski pod opiekę lekarzy trafiło łącznie 16 poszkodowanych, w tym dwóch funkcjonariuszy policji. Sprawca zamachu zmarł w szpitalu w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., czyli dwa dni po przeprowadzeniu ataku.

Nowe szczegóły o osobach poszkodowanych przekazał Maksymilian Kosowski, rzecznik wojewody małopolskiego. Poinformował on, że 27-letnia Polka z uszkodzoną wątrobą trafiła do szpitala w Warszawie, natomiast reszta rannych pozostała pod opieką krakowskich lekarzy. W pięciu tamtejszych placówkach medycznych przebywało wciąż 11 pacjentów, których stan w większości oceniano jako stabilny, z wyjątkiem jednej osoby będącej w stanie stabilnym, lecz ciężkim.

Nie przegap: Synowa Anny Dymnej uczyła Magdę Oksińską! "Kiedy rozległy się strzały, poczułam się tak, jakby ktoś zgwałcił kogoś najbliższego z mojej rodziny"