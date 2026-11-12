Były mistrz UFC pobity w hotelu. Rosjanin zaatakował go z ekipą! Szokujące wideo

Usman Nurmagomiedow zaatakował Meraba Dwaliszwilego. Bójka gwiazd MMA w hotelu

Nagranie dokumentujące cały incydent błyskawicznie obiegło platformy społecznościowe. Wideo ukazujące agresję Nurmagomiedowa oraz jego towarzyszy wobec gruzińskiego wojownika wstrząsnęło fanami mieszanych sztuk walki. Na materiałach widać moment, w którym Rosjanin wraz z grupą znajomych zachodzi Dwaliszwilego od tyłu i zadaje mu pierwszy cios, co natychmiast przeradza się w masową bijatykę na terenie obiektu.

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Zaatakowanemu byłemu mistrzowi UFC próbował pomóc jeden towarzyszący mu kolega, jednak wobec przewagi liczebnej napastników obaj mężczyźni nie mieli żadnych szans na skuteczną obronę. Choć zmontowane wideo urywa się przed końcem starcia, zakrwawiony Merab Dwaliszwili odniósł się do tego ataku bezpośrednio w swoich mediach społecznościowych.

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Udzielałem wywiadu dla RAF w hotelowym lobby, kiedy Usman i jego kumple podeszli od tyłu i zaczęli okładać pięściami mnie oraz mojego młodego przyjaciela. Ochrona mnie trzymała – a oni kopali nas, gdy leżeliśmy na ziemi, jak zwykli nieudacznicy

Takie słowa Gruzin zamieścił pod pełnym emocji nagraniem, które zarejestrował w momencie, gdy udzielano mu pomocy medycznej.

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Hotelowa awantura z udziałem znanych sportowców wywołała ogromne oburzenie w świecie MMA. „Ban na całe życie dla wszystkich zaangażowanych...” – napisał zawodnik UFC Sean Strickland, a jego opinia spotkała się z masową aprobatą internautów. Głos zabrała również Dakota Ditcheva, która wtórowała koledze po fachu słowami: „I nazywamy się profesjonalnymi sportowcami... Mam nadzieję, że nic ci nie jest”.

Sprawca zamieszania, 28-letni Usman Nurmagomiedow, to profesjonalny zawodnik MMA oraz brat doskonale znanych w branży Chabiba i Umara. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że po incydencie w Abu Zabi trafił w ręce służb. Dziennikarz Ariel Helwani przekazał, że policja zatrzymała i przesłuchała już wszystkich uczestników hotelowej bójki. W podobnym tonie wypowiedział się też inny były mistrz organizacji UFC Ilia Topuria, którego wpis został już jednak usunięty z sieci.

Podobno Usman został zatrzymany wraz z tchórzami, którzy mu towarzyszyli. I ci sami ludzie śmią mówić o skromności i szacunku? Co za hańba. Banda prawdziwych tchórzy. Zawsze uważałem was za bandę przeciętniaków

Poniżej publikujemy szokujące wideo dokumentujące starcie zawodników w Abu Zabi.