Zatrzymanie w powiecie łomżyńskim. 20-latek odpowie za pochwalanie zbrodni w Krakowie

Policjanci wykryli wpis pochwalający zbrodnię w Krakowie

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, monitorując sieć, natrafili w niedzielę na komentarz zamieszczony przez mieszkańca powiatu łomżyńskiego. Komentarz zamieszczono pod postem dotyczącym zbrodni na Rynku Głównym w Krakowie. Według policji internauta pochwalił czyn sprawcy i napisał, że sam ma ochotę zabijać. Informację o odnalezionych treściach przekazano policjantom z Łomży.

20-latek usłyszał zarzuty po zatrzymaniu

Po ustaleniu jego tożsamości łomżyńscy policjanci zatrzymali 20-latka w domu. W jego pokoju znaleźli nóż taktyczny oraz telefon komórkowy, które zabezpieczyli. Zatrzymany wyjaśniał, że zamieścił komentarz pod wpływem emocji i nerwów. Usunął go, gdy inni internauci zaczęli pisać, że może mieć problemy. Mężczyzna trafił do policyjnej celi i usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni oraz pochwalania przestępstwa, za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl