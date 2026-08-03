Świat jest przerażony wyglądem Ariany Grande. Szokujące sceny w nowym teledysku

Ariana Grande zaniepokoiła internautów

To miał być fantastyczny czas dla Ariany Grande i jej fanów. Ostatniego dnia lipca odbyła się premiera jej nowej płyty "Petal". Jednak świat zamiast mówić o nowej muzyce artystki, mówi o jej wyglądzie. Pojawia się wiele komentarzy, że komentowanie ciała jest niestosowne. Inni argumentują jednak, że są pewne limity siedzenia cicho i w niektórych sytuacjach trzeba reagować. Teledysk do utworu "Petal" zbiera miliony wyświetleń, ponieważ internauci chcą zobaczyć, o czym mówią wszyscy fani popkultury. W klipie piosenkarka wygina się przed kamerą, tym samym podkreślając swoją bardzo szczupłą sylwetkę. Widać jej żebra, cienkie ręce i ramiona, obojczyki i bardzo podkreślone kości policzkowe i żuchwę. Choć większość internautów na pewno nie skończyła studiów medycznych, nie brakuje opinii, że Ariana Grande nie jest zdrowa. Więcej o tym przeczytacie w ESKA Story.

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Gwiazda robi przerwę w karierze

Zaledwie dzień po premierze Ariana Grande odwołała część aktywności zawodowych. Gwiazda miała zadebiutować jako aktorka teatralna na Broadwayu, ale w niedzielę, 2 sierpnia jej team poinformował, że rezygnuje z roli. Piosenkarka usunęła też niektóre posty w mediach społecznościowych i wyłączyła możliwość komentowania. Management wysłał do mediów oświadczenie, że po zakończeniu trwającej do 1 września trasy koncertowej The Eternal Sunshine Tour Ariana zrobi sobie przerwę od życia publicznego.