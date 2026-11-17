Brytyjska prezenterka Renee Hoenderkamp ogłosiła ciążę w programie na żywo

W ostatni weekend powody do świętowania miała związana ze stacją TVN prezenterka pogody Magda Adamowicz. Dziennikarka powitała na świecie córkę, która jest jej pierwszym wspólnym dzieckiem z mężem Łukaszem. Świeżo upieczona mama pochwaliła się tym faktem na Instagramie, publikując chwytające za serce wideo nagrane bezpośrednio na szpitalnym łóżku, na którym tuli w objęciach nowo narodzoną pociechę.

Teraz podobne powody do radości ma gwiazda brytyjskiej telewizji Renee Hoenderkamp. Prezenterka zdecydowała się na niezwykle osobiste wyznanie podczas emisji programu na żywo, choć początkowo nic na to nie wskazywało. Uczestnicy audycji rozmawiali akurat o słowach byłej wicepremierki Wielkiej Brytanii Angeli Rayner. Jak relacjonuje portal „LAD Bible”, w pewnym momencie prowadząca niespodziewanie zmieniła temat dyskusji i przekazała widzom szczęśliwą wiadomość.

„Mam dziś do przekazania pewne wieści, o których nikt nie wie, mianowicie, że wkrótce zostanę matką trójki dzieci. Obecnie jestem w 12. tygodniu ciąży z kolejnym dzieckiem” - powiedziała prezenterka.

Wyznanie wywołało entuzjastyczną reakcję w studiu, a współpracownicy natychmiast ruszyli z gratulacjami, nie kryjąc swojej radości. To jednak nie był koniec emocji przed kamerami, ponieważ Renee Hoenderkamp jeszcze na wizji dowiedziała się, jakiej płci będzie jej trzecia pociecha. Dziennikarka rozkroiła na antenie specjalny tort, a znajdujący się w środku różowy krem zdradził, że prezenterka urodzi kolejną córkę.

Zobacz również: Marta Chodorowska szczerze o macierzyństwie. Wskazała największe zagrożenie dla syna

Niebanalne imiona dzieci gwiazd. Czyje to pociechy? Pytanie 1 z 10 Xavier jest synem: Piotra Polka Michała Wiśniewskiego Zenka Martyniuka Następne pytanie

59-letnia Renee Hoenderkamp zostanie mamą po raz trzeci. Wcześniej urodziła po pięćdziesiątce

Największe emocje w całej historii budzi jednak metryka przyszłej mamy, która ma już 59 lat. Dla prowadzącej programy na antenie stacji GB News będzie to trzeci poród, ponieważ wychowuje już dwoje dzieci, w tym dorosłego, 37-letniego syna Caluma oraz ośmioletnią córeczkę o imieniu Alice.

Swojego pierworodnego syna brytyjska gwiazda powitała na świecie w bardzo młodym wieku, mając zaledwie 21 lat. Na kolejną ciążę zdecydowała się dopiero po trzech dekadach przerwy i urodziła młodszą córkę w wieku 51 lat. Choć późne macierzyństwo ściągnęło na dziennikarkę falę ostrej krytyki, ona sama kompletnie nie brała sobie do serca złośliwych komentarzy.

„Pomimo całego potępienia starszych matek, takich jak ja, mogę z ręką na sercu powiedzieć, że urodzenie dziecka po pięćdziesiątce to najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłam” - mówiła.

Zobacz również: Magda Adamowicz z TVN-u urodziła. Prezenterka pokazała nagranie ze szpitala

16