Zatrzymanie poszukiwanej 45-latki w Chełmie

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili, że 45-latka ukrywała się w Chełmie. Kobieta była poszukiwana na podstawie pięciu podstaw prawnych, w tym trzech listów gończych, od 2025 roku w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa działała od 2017 roku.

Oszustwa metodą na wnuczka. 45-latka trafiła do zakładu karnego

Według policji członkowie grupy podszywali się pod policjantów, prokuratorów oraz członków rodzin, a następnie dokonywali oszustw metodą na wnuczka. 45-latka miała także podrabiać dokumenty. Zatrudniała się w kraju i za granicą jako opiekunka osób starszych, a następnie oszukiwała osoby, którymi się opiekowała. Po zatrzymaniu w Chełmie kobieta trafiła do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 10 lat.

Źródło: Policja.pl