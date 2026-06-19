Anne Hathaway jest w ciąży. 43-letnia aktorka pokazała zaokrąglony brzuszek

Aktorka stosunkowo niedawno promowała kolejną część kultowej komedii "Diabeł ubiera się u Prady", a obecnie zaskoczyła opinię publiczną informacją ze sfery prywatnej. Na swoim oficjalnym profilu w internecie amerykańska artystka zamieściła wymowne wideo, które jednoznacznie potwierdza jej błogosławiony stan. Wiadomość o kolejnym potomku natychmiast wywołała lawinę entuzjastycznych reakcji ze strony zachwyconych miłośników jej talentu.

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Ciążowe wideo na profilu Anne Hathaway

Amerykańska gwiazda kina ma za sobą niezwykle pracowity okres w karierze zawodowej. Media na całym świecie szeroko rozpisywały się o jej powrocie do postaci Andrei Sachs w drugiej odsłonie kinowego przeboju "Diabeł ubiera się u Prady". Anne Hathaway ponownie miała okazję zagrać u boku słynnej Meryl Streep, co od samego początku generuje ogromne zainteresowanie wśród wielbicieli tej popularnej na całym świecie produkcji.

Obecnie jednak sympatycy artystki skupili się wyłącznie na jej życiu osobistym, odsuwając na bok osiągnięcia na dużym ekranie. W piątkowe popołudnie 19 czerwca 2026 roku popularna gwiazda opublikowała na Instagramie krótki materiał wideo, na którym pozuje w eleganckim, białym stroju doskonale eksponującym jej odmieniony wygląd.

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Na udostępnionym filmie widać, jak przyszła mama z ogromną czułością dotyka powiększonego brzucha. Swój najnowszy wpis w mediach społecznościowych uzupełniła bardzo krótkim, ale niezwykle jednoznacznym podpisem.

Kochanie, jestem twoja!

Fani gratulują Anne Hathaway

Najnowszy materiał wideo bardzo szybko zyskał popularność w sieci, gromadząc tysiące entuzjastycznych wpisów pod publikacją. Zgromadzeni na profilu obserwatorzy nie potrafili ukryć swojego ogromnego zachwytu i bardzo chętnie dzielili się swoimi radosnymi słowami wsparcia.

GRATULACJE!!!! Jesteśmy tacy podekscytowani, O mój Boże!, Promieniejesz! Gratulacje moja cudowna, przesyłam Ci całą miłość świata.

Amerykańska gwiazda od wielu lat pozostaje w bardzo udanej relacji małżeńskiej z Adamem Shulmanem. Sławna para doczekała się do tej pory dwójki dzieci. Ich pierwszy syn Jonathan urodził się w 2016 roku, natomiast drugi potomek o imieniu Jack dołączył do rodziny dokładnie trzy lata później.

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