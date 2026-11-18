Służby interweniowały w mieszkaniu 90-latka

Do zdarzenia doszło 16 listopada 2026 roku około godziny 12:50. Policjanci z komisariatu w Boguszowie-Gorcach zostali skierowani przez dyżurnego do jednego z mieszkań. Zgłoszenie dotyczyło podejrzenia, że osoba przebywająca w lokalu może potrzebować pilnej pomocy. Na miejscu funkcjonariusze zastali pracownicę Ośrodka Pomocy Społecznej, która, zaniepokojona losem seniora, postanowiła sprawdzić, co się z nim dzieje.

Sąsiedzi nie widzieli 90-latka od około trzech dni

Pracownica Ośrodka Pomocy Społecznej wcześniej rozmawiała z innymi mieszkańcami budynku. Sąsiedzi zgodnie twierdzili, że od około trzech dni nie widzieli starszego mężczyzny. Ich uwagę zwrócił też dźwięk nieustannie grającego budzika, dobiegający z jego mieszkania. Mimo wielokrotnego pukania do drzwi i dzwonienia nikt nie odpowiadał.

Strażacy z OSP Boguszów siłowo otworzyli mieszkanie 90-latka

Ze względu na realne zagrożenie życia policjanci wezwali strażaków z OSP Boguszów, którzy siłowo otworzyli drzwi do mieszkania. W kuchni na podłodze leżał 90-latek. Mężczyzna żył, ale miał poważne problemy z oddychaniem i był w bardzo złym stanie.

90-latek z Boguszowa-Gorców trafił do szpitala

Policjanci niezwłocznie przystąpili do udzielania seniorowi pierwszej pomocy. Na miejsce wezwano również zespół ratownictwa medycznego. 90-latek został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze objęli go dalszą opieką. Policja przypomina, że zainteresowanie losem osób starszych, samotnych i potrzebujących wsparcia może mieć ogromne znaczenie.

Źródło: Policja.pl